Iris lance le premier téléviseur OLED Ultra HD

Ce lancement intervient dans un contexte où plusieurs marques ont sorti leurs griffes.

Iris, fabricant de produits électroniques et électroménagers, a annoncé, mardi dernier, le lancement de son nouveau téléviseur Iris OLED TV, le premier fabriqué en Afrique. Ce bijou technologique est un concentré de nouveautés et de caractéristiques, qui offre au consommateur une qualité de visionnement unique. Contrairement aux LED (diodes électroluminescentes) synthétiques traditionnelles, l’OLED utilise une substance organique qui s’illumine en présence du courant électrique.

Le fabricant propose dans une première étape une dimension de 65 pouces qui sera lancée entre fin mai et septembre, en priorité dans ses showrooms, avant d’être généralisée à l’ensemble du territoire national. Le prix n’a pas encore été fixé, mais d’après les responsables «il sera compétitif par rapport à celui des autres marques». La conception réduit considérablement l’épaisseur et le poids du téléviseur. La lumière traverse une combinaison de filtres pour reproduire des images spectaculaires à haute définition.

Ce qui fait de l’Iris OLED TV un produit unique, c’est bien évidemment la technologie 4 couleurs par pixel, qui comporte également un sous-pixel blanc en sus du rouge, du vert et du bleu habituels. Cette révolution lui confère une qualité d’image exceptionnellement lumineuse, reflétant des images aussi réalistes que vivides. L’Ultra HD crée des images fidèles à la réalité. Cette résolution avancée contient 8,3 millions pixels, ce qui est équivalent à 4 fois la Full HD.

Grâce au nombre important de pixels par pouce, l’Ultra HD délivre des images détaillées et claires, même avec des écrans larges. Autre atout : le temps de réponse du téléviseur, c’est-à-dire sa capacité à actualiser l’image sur l’écran, est de 0,001 microsecondes, ce qui est 8000 fois plus rapide qu’un téléviseur LED. «Avec le téléviseur Iris OLED TV, vous pouvez regarder l’écran sous presque n’importe quel angle, car il bénéficie d’un angle de vision de 178°», affirment les responsables d’Iris. Pourquoi ce genre de lancement maintenant ?

Le fabricant a tenu compte de plusieurs paramètres. Il s’agit essentiellement d’augmenter la notoriété de la marque, d’avoir la plus grande visibilité possible et pour cela, ce nouveau modèle sera exposé à la prochaine Foire internationale d’Alger. En plus, ce lancement survient à quelques jours de l’Euro 2016 de football. Il intervient aussi dans un contexte ou plusieurs marques ont sorti leurs griffes : Samsung, Condor, Panasonic et Enie. L’objectif est de mieux se positionner sur un marché prometteur et de séduire par une large gamme de produits.