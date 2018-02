Iris à la conquête du marché européen

Réagissez

Le bilan de l’année 2017 fut couronné de succès et riche en actualités pour la marque algérienne Iris.

Après sa participation au salon Gitex à Dubaï (Dubaï World Trade Center), et Nouakchott en Mauritanie, Iris se lance aujourd’hui dans un nouveau défi de taille, en prenant part à l’événement le plus «high tech» du monde, le Mobile World Congres qui se tiendra en Espagne, à Barcelone, du 26 février au 1er mars 2018. Après s’être affirmée au cœur du marché africain, (Tunisie et Libye et Mali), ainsi que plusieurs pays du Moyen-Orient, à s’avoir le Yémen Dubaï et Iran, Iris adopte une vision futuriste pour passer à l’échelle internationale et exporter ses produits vers d’autres pays européens dans un avenir proche. Cette première participation révèle la percée fulgurante de la marque dans la production algérienne de produits high-tech.

Lors de ce grand rendez-vous, Iris présentera ses nouvelles innovations technologiques aux côtés des plus grands constructeurs mondiaux de téléphonie mobile sur le stand n° 40, hall 6, à travers lequel les visiteurs de la grande manifestation internationale vont découvrir les produits Iris à la pointe de la technologie et qui répondent aux normes internationales de qualité. Une participation d’envergure qui s’inscrit dans une optique d’écoute des nouvelles tendances du marché international, notamment une occasion pour Iris de mettre en lumière le savoir-faire algérien dans la technologie du mobile.