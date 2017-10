Il façonne le nouveau mode de vie  

Réagissez

Samsung Electronics a profité de sa présence au Salon de l’IFA 2017 à Berlin pour présenter ses derniers produits électroniques au grand public et sa technologie innovante, qui contribuent à rendre normal l’impossible de demain.

Lors de sa conférence de presse tenue à Tempodrom, à Berlin, Samsung a souligné l’accent mis sur le savoir-faire et la connectivité de ses produits, ainsi que les partenariats qui permettent à sa technologie d’établir de nouvelles normes. «Les innovations de Samsung s’inspirent des individus et sont conçues pour faire directement la différence», explique David Lowes, directeur Marketing chez Samsung Electronics Europe. «Notre capacité d’innovation repose sur le savoir-faire, la connectivité intelligente et notre faculté à réaliser l’impossible. La technologie fait de plus en plus partie intégrante de notre vie. D’où notre volonté de créer des produits et des services qui s’adaptent aux individus. Des produits et services qui donnent le ton et définissent ce qui deviendra bientôt la nouvelle normalité».

Samsung continue à révolutionner l’industrie de l’affichage visuel à l’IFA 2017, avec le lancement d’une nouvelle version de 43 pouces du téléviseur The Frame, qui a été dévoilée pour la première fois plus tôt cette année. The Frame est déjà disponible en 55 et 65 pouces. Le design de ce téléviseur LED s’intègre parfaitement dans votre salon ou dans n’importe quelle autre pièce. La nouvelle norme pour la technologie des objets connectés n’est pas seulement un moyen de suivre l’activité qui compte vos pas : il s’agit d’une connectivité améliorée pour fournir un gestionnaire de bien-être complet et rendre notre vie plus saine.

A l’IFA 2017, Samsung a dévoilé trois nouveaux objets connectés. La Gear Sport est une montre connectée polyvalente, qui prend en charge les fonctionnalités dont les utilisateurs ont besoin dans un gadget de fitness aujourd’hui. Elle est équipée de fonctionnalités pour les personnes qui ne voient pas de limite entre leur vie et leur bien-être.

Elle comprend un GPS intégré, des fonctionnalités de rythme de course et un suivi de nutrition. Samsung a également lancé le Gear Fit 2 Pro, un bracelet de sport sophistiqué à GPS intégré. Il dispose d’un écran Super Amoled de 1,5 pouce incroyablement incurvé et permettant de suivre diverses activités sportives, notamment en natation. Samsung s’est associée à la célèbre marque Speedo, experte en natation pour créer Speedo On, la première application connectée qui suit avec précision les entraînements de natation. Celle-ci va de la mesure du nombre de coups ou le temps de tour jusqu’au suivi du coup que l’utilisateur réalise, le tout est possible sur la Gear Sport et le Gear Fit2 Pro certifié 5ATM pour la résistance à l’eau avec l’application Speedo.