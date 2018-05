Iftar en l’honneur des médias et de ses partenaires

Réagissez

En hommage aux partenaires médias du groupe Condor, le fabricant algérien a invité lundi dernier au Centre international de conférences Abdellatif Rahal d’Alger les journalistes autour d’un Iftar à l’occasion du mois de Ramadhan.

L’objectif affiché est de consolider la relation. «Nous espérons l’organiser chaque année car c’est avec vous que Condor franchira le grand pas de son développement. Elle constitue une opportunité de partager avec les membres de la corporation des moments de convivialité. Nous tenons à vous remercier pour votre confiance durant cette année qui a connu le lancement de plusieurs produits et campagnes», a souligné Adel Hadji, PR et Brand Manager.

Condor Electronics n’est pas seulement un label marchand, mais se veut être un opérateur leader, mais surtout un compagnon du quotidien de chaque Algérien en proposant concrètement plus de confort et d’accessibilité. Condor n’est pas juste un exemple de réussite et de succès, à travers ses réalisations et ses performances, elle est aussi le modèle par excellence de la compagnie qui marque son époque par son innovation et son avant-gardisme, avec des articles «made in Algeria» à la pointe de la technologie, certifiés aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes. Avec les différentes gammes des produits proposés, Condor parvient à toucher plusieurs cibles et à être présent dans 90% des foyers algériens grâce à ses potentiels humains et techniques.

Elle s’inscrit dans son temps mais aussi dans la pérennité. Condor tient à affirmer ainsi encore une fois sa volonté de poursuivre et renforcer le partenariat solide et serein avec la presse.

Il s’agit de consolider continuellement les liens tout en les inscrivant sur le long terme. L’occasion a été également propice pour présenter aux invités les spots et meilleurs événements organisés par Condor Group, qui lui ont permis de figurer parmi les meilleurs annonceurs, en dépit du ralentissement économique.