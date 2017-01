Huawei réinvente la photo sur smartphone

Réagissez

Le 18 décembre 2016 à l’hôtel El Aurassi (Alger), a eu lieu la finale de la plus grande compétition web en Algérie, l’Algeria Web Awards, en présence de plusieurs personnalités algériennes et internationales.

Cette compétition nationale qui récompense le meilleur contenu web algérien, évalué par un jury d’experts, puis soumis au vote du public sur internet, joue un rôle fédérateur pour booster les différents acteurs à produire des solutions innovantes et créer un contenu local de qualité.

A cette occasion, toutes les actions digitales entreprises par Huawei ont été couronnées par le sacre ultime du web algérien, l’obtention de l’Algeria Web Award de la meilleure campagne digitale de l’année.

En effet, en marge de la cérémonie de présentation officielle en Algérie du P9, Huawei avait défié 7 photographes présents dans la salle à repousser les limites du P9 doté du double objectif du constructeur allemand Leica, afin d’immortaliser des paysages différents, des paysages qui font la beauté de l’Algérie. Au terme de la compétition, les clichés ont été exposés dans une galerie d’art à Alger et soumis au vote d’un jury compétent en la matière.

Par ailleurs, plusieurs actions ont suivi le lancement du P9, notamment la création d’un site de précommande www.huawei-P9.com, où 5000 précommandes ont été comptabilisées. Huawei s’est aussi imposée à travers les réseaux sociaux, ses actions ont été traduites à travers des posts et vidéos s’axant sur le P9 et qui ont été publiés pendant un mois sur les différents canaux avec une promotion spéciale, «Gagner un autre P9 ou P9 Plus en ayant précommandé sur le site».

Le P9 n’est pas un smartphone comme les autres. Il ne possède pas un, mais deux appareils photo conçus en partenariat avec le géant allemand de la photographie, Leica, où on retrouve également son interface qui apporte une police différente et des filtres d’exception. Une prouesse technologique jamais réalisée jusque-là.

La marque fait le pari qu’avec l’explosion des prises de vue avec les smartphones, les gens vont s’intéresser aux photos de qualité. Ils font dorénavant attention aux images qu’ils postent sur les réseaux sociaux. On sait que la qualité de l’appareil photo est devenue un élément différenciateur stratégique pour les smartphones. La photographie mobile prend de plus en plus d’ampleur dans notre société, notamment par sa facilité, son instantanéité et les performances en constante progression des smartphones. L’appareil photo est un incontournable du smartphone. Permettant de capturer et partager ses plus beaux moments avec ses amis et proches, les capteurs photo des téléphones d’aujourd’hui sont minutieusement étudiés par les constructeurs afin de pouvoir proposer la meilleure qualité d’image possible à des clients toujours plus exigeants.

Huawei se détache des autres marques chinoises par sa stratégie de montée en gamme. Son but est d’être une marque

premium. Ses vrais concurrents sont Apple et Samsung. Si la marque n’est pas encore au même niveau, l’écart se réduit.