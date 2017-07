Organisé par Kooteo

Himaytic, un Salon de la cybercriminalité en septembre

L’entreprise KooTeO, spécialisée dans l’expertise en matière de sécurité informatique et internet, ainsi que dans l’organisation de formations et d’événements en rapport avec le secteur, compte organiser la première édition de Himaytic, le Salon de la cybersécurité, la cybercriminalité et la sécurité informatique.

Cette première édition sera organisée au sein du Palais des expositions du 14 au 16 septembre prochain, nous apprend Karim Khelouati, gérant de KooTeO, entreprise installée à Alger. Ouvert au grand public, le Salon verra l’organisation, en sus des expositions (espace Casbah), la tenue de conférences de spécialistes nationaux, modérées par Younes Grar et Ali Kahlane. Il permettra aussi l’organisation d’un Hackathon de 48 heures non-stop, où des étudiants en sécurité informatique «vont faire un challenge de hacking». L’événement permettra de revenir sur les dangers qui guettent le pays. «Notre pays étant ouvert aux nouvelles technologies et grand utilisateur de moyens de communication et de télécommunications, est sujet à tous les dangers de la cybercriminalité au même titre que tous les pays du monde qui sont connectés», précise le gérant de KooTeO. Plusieurs faits enregistrés ces derniers mois permettent de s’interroger sur la situation en Algérie, alors que des pays ont été touchés par des attaques récurrentes : le pays est-il vulnérable ? Quelles sont les mesures prises par l’Algérie pour faire face à d’éventuelles attaques d’ampleur qui toucheraient des particuliers ou les institutions de l’Etat. La dernière cyberattaque mondiale du 27 juin par le virus Petya a révélé que des établissements importants n’ont pas pu faire face suffisamment à la menace. Les spécialistes algériens, qui participeront au Salon organisé par KooTeo, pourront répondre aux questions posées les dangers diffus de la cybercriminalité.



Nadir Iddir