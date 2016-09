Évolution des TIC selon LG : L’internet des objets, «une tendance durable»

Réagissez

LG Electronics a annoncé dans un communiqué de presse reçu par El Watan avoir impressionné les visiteurs du Salon IFA de Berlin, qui s’est tenu du 2 au 7 septembre «avec toute une gamme de produits de pointe.





Alors que LG détient une position dominante dans le Global Télévision et dans le marché d’appareils électroménagers, des plans sont en cours pour repousser les limites encore plus loin». En effet, analyse le constructeur, «la technologie évolue plus rapidement que jamais et LG s’est engagé à créer des produits qui résistent à l’épreuve du temps et qu’ils ne tomberont pas victimes de prochaines tendances et des modes de l’industrie». Les progrès réalisés au cours de la dernière année sont évidents même à l’observateur occasionnel.

Cette année encore, une tendance a été relevée : l’internet des objets. La technologie a progressé au point qu’il est question du désir de créer un mode de vie meilleur pour les consommateurs qui sous-tendent les plus nouveaux produits passionnants. Puisque IFA 2016 marque le focus, il sera important d’évaluer l’impact de la technologie sur les modes de vie des consommateurs, ainsi que la façon dont la vie du XXIe siècle est en train de changer les attentes liées à la technologie.

La force motrice des dispositifs intuitifs, connectés et élégants, n’est plus destinée à simplifier les tâches quotidiennes, les produits sont plutôt fabriqués pour «aider les utilisateurs à vivre plus de vies accomplies qui leur permettent de prospérer dans un monde ultra connecté».

Kevin Cha, président de LG Electronics Middel East & Africa constate que «le changement de l’industrie et le pouvoir transformateur de l’émergence de l’internet des objets sont visibles dans la manière dont l’internet fusionne les personnes, les processus, les données et les choses à apporter concernant la démocratisation de l’information qui construit des ponts entre les systèmes précédemment distincts.

Dans l’émergence des paysages de réseaux intelligents, par exemple, plusieurs machines sont équipées de capteurs qui se connectent au nuage, permettant des communications avec d’autres machines et de leurs exploitants en temps réel».

A la fin de l’année 2012, il y avait près de 8,7 milliards d’objets connectés dans le monde. Si cette tendance se confirme, Cisco pense que ce nombre dépassera les 50 milliards d’ici 2020. Alors qu’un monde entièrement connecté, avec des voitures qui se conduisent toutes seules, des frigidaires qui achètent notre nourriture et des gadgets personnels impossibles à quantifier, nous semble encore qu’un rêve, les objets connectés peuvent arriver plus tôt que nous pouvons le penser.