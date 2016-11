Epson se relance dans la course

Réagissez

Epson vient d’annoncer le lancement de sa nouvelle gamme d’imprimantes professionnelles WorkForce Pro RIPS en Algérie.

Conçues pour l’entreprise, ces imprimantes proposent des produits jet d’encre professionnel, dont la technologie avancée utilise des réservoirs d’encre de très grande autonomie, permettant d’imprimer jusqu’à 75 000 pages sans remplacer les consommables.

En plus, cette gamme consomme jusqu’à 80% d’énergie en moins par rapport aux imprimantes laser couleur concurrentes, grâce à la technologie d’impression à froid. Sa grande capacité papier peut atteindre 580 feuilles, et prend moins de temps à recharger les bacs. Sa fonction Wifi Direct offre la possibilité d’imprimer depuis d’autres appareils sans fils compatibles, sans avoir à se connecter à un routeur.

«S’appuyant sur notre expertise reconnue dans le domaine de l’impression professionnelle, les imprimantes Epson WorkForce Pro RIPS sont robustes et ont été primées pour leur fiabilité. Elles consomment moins d’énergie et disposent d’une autonomie d’impression supérieure aux imprimantes couleur concurrentes.

Les entreprises s’épargnent ainsi la lourdeur de la gestion des consommables : gestion de stock, remplacement de consommables, passation de commande et profitent d’une imprimante disponible à tout instant», a déclaré Laurent Gouailhardou, responsable régional des ventes d’Epson pour l’Afrique francophone.

Le marché de l’impression redémarre sur de nouveaux axes stratégiques en adéquation avec la remise en cause des habitudes d’impression. Convivialité des matériels, coût à la page et éco-conception sont les nouvelles valeurs mises en avant par les constructeurs. Aujourd’hui, les PME et les TPE exigent à la fois des produits efficaces répondant à leurs besoins et des offres de service leur permettant de maîtriser leurs coûts d’impression et de réaliser des économies. La chasse au gaspillage est lancée. La prise en compte des attentes environnementales des utilisateurs est devenue un nouvel axe de recherche et d’innovation pour les constructeurs. Actuellement, les recherches s’orientent vers la réduction de l’empreinte carbone, du bruit et de la consommation d’énergie.