Matos, représentant exclusif de la marque Doogee en Algérie, lance une offre spéciale en proposant le smartphone Doogee X5 à seulement 10 500 DA dans la limite des stocks disponibles.

Doogee revient sur son terrain de chasse historique : la téléphonie low-cost haute performance, en proposant un smartphone avec un écran de 5 pouces IPS, qui propose une résolution de 1280 x 720 pixels. Il permet de prendre des photos et faire des selfies avec ses deux caméras, 5 MP à l’avant et 8 MP à l’arrière. Le Doogee X5 arbore 1 Go de RAM, il est équipé également d’un processeur quad-core 32-bit MediaTek MT6580 cadencé à 1.3 Ghz et du GPU Mali-400 MP1. Au niveau du stockage, il intègre 8 Go de ROM, extensible jusqu’à 32 Go par le biais d’un slot pour carte SD. Ce smartphone, aux dimensions de 143 x 72.2 x 8.8 mm et d’un poids de 130 g, est livré avec Android 5.1 Lollipop.

Enfin sa batterie est d’une capacité de 2400 mAh. Les acquéreurs algériens de ce smartphone auront la chance, en exclusivité, de bénéficier de 4 carcasses supplémentaires. Et enfin, pour les amateurs de la bonne sonorité le X5 inclut le Box sound Cavity, un système sonore très sophistiqué.

Doogee X5 sera livré avec une garantie d’une année, par ailleurs, Matos Algérie assure une qualité de service après-vente convenable. Il est loin le temps où les téléphones low cost souffraient de la comparaison avec les smartphones les plus onéreux. Aujourd’hui, plusieurs modèles pas chers offrent des fonctionnalités proches du haut de gamme, avec des processeurs à quatre cœurs qui suffisent à assurer une bonne fluidité à leur système. De même, ils sont compatibles avec la dernière génération de réseau mobile, la 4G. Selon l’ARPT, il y a eu une augmentation significative des terminaux radioélectriques (terminaux 2G/3G et tablettes 2G/3G) durant ces deux dernières années. Ceci est dû principalement à l’introduction de la téléphonie mobile 3G en Algérie avec ses nouveaux services qui s’ajoutent aux simples communications téléphoniques, tels que l’accès à internet et aux contenus multimédias.

Le succès de l’internet mobile contribue à modifier les usages en matière de téléphonie mobile : à la voix et aux services de messagerie viennent s’ajouter progressivement des services enrichis, tels que l’accès à iInternet et aux contenus multimédias. Afin de répondre à la croissance de ces usages nécessitant de meilleurs débits et plus de capacités dans les réseaux, il a été décidé l’utilisation de technologies plus performantes, comme la 4G, permettant des débits très élevés.