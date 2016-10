Réagissez

Ce smartphone est, selon un communiqué du distributeur algérien, équipé du SoCHelio X20 de MediaTek.

Ce SoC est le premier embarquant pas moins de 10 cœurs: 2 cœurs Cortex-A72 (allant jusqu’à 2,3 GHz), 4 cœurs Cortex-A53 (allant jusqu’à 1,85 GHz), et de nouveau 4 cœurs Cortex-A53 (allant jusqu’à 1,4 GHz). D’un design élégant et massif, ce nouveau venu sur le marché de la téléphonie mobile dispose d’un châssis métallique en alliage de magnésium et arrive avec une conception en verre sur les deux côtés, ce qui lui donne un aspect premium.

Le F7 Pro est livré avec le système d’exploitation Android 6.0 Marshmallow et embarque de très bonnes performances grâce à des fonctionnalités exceptionnelles qui en font un smartphone très fluide et efficace. Doté d’un grand écran IPS Full HD (1 920 x 1 080 px) de 5,7 pouces, avec une résolution d’environ 386 ppp, il est le premier smartphone officiellement sous Helio X20, avec ses dix cœurs répartis en trois groupes : un couple de Cortex-A72 et deux quad-core Cortex-A53, qui s’activent selon les besoins.

Ce SoC avec ses dix cœurs est accompagné d’un GPU Mali-T880 MP4 et épaulé par 4 Go de mémoire vive, tandis que la mémoire interne affiche une capacité de 32 Go. Côté photo, le F7 Pro dispose d’un capteur photo arrière fourni par Sony de 21 méga pixels, avec autofocus hybride (laser et détection de phase), double LED et objectif à six éléments ouvrant à f/2.2, afin de capturer des photos et des vidéos de qualité supérieure.

Pour les photos spontanées, le capteur avant affiche une définition de 8 méga pixels, qui se charge des selfies. Il est associé à un objectif à 4 éléments ouvrant à f/2.0.

Le smartphone est capable d’enregistrer en 4K à 30 images par seconde, qui supportent le codec H265. La connectivité, pour sa part, comprend la 4G de catégorie 6 (avec le 800 MHz mais sans la bande voisine des 700 MHz, jusqu’à 300 Mb/s en téléchargement), le smartphone est compatible WiFi n, Bluetooth 4.0, LTE catégorie 6, GPS, double SIM et radio FM. Un lecteur d’empreinte est présent à l’arrière et une connectique USB de type C. Disponible dans deux couleurs (blanc et noir), le F7 Pro sera proposé à un prix très compétitif qui devrait être environ de 38 000 DA.