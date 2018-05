Des téléviseurs équipés de l’Intelligence artificielle

Réagissez

L’Assistant Google, annoncé pour la première fois au CES 2018, est désormais disponible sur la gamme de téléviseurs LG équipés par les fonctions de l’Intelligence artificielle (IA), lancée en 2018. Elle inclut à la fois les téléviseurs LG Oled et les LG Super UHD équipés du système d’IA ThinQ, qui fourniront des fonctionnalités d’IA de pointe, directement via la télécommande du téléviseur, sans aucun matériel supplémentaire. La collaboration entre Google et LG apportera plus de confort dans la vie des consommateurs, et les effets synergiques de ce partenariat technologique auront un impact positif sur les téléviseurs primés de LG.

L’assistant Google se combine avec le webOS, basé sur ThinQ AI, une application Web primée de LG, pour apporter de plus hauts niveaux de commodité et de contrôle au consommateur. Cela permet aux téléviseurs LG 2018 de proposer une expérience d’IA intuitive qui utilise des commandes en langage naturel, pour contrôler les fonctions du téléviseur et en effectuer les réglages et pour découvrir et lire facilement le contenu. Vous pouvez demander à l’Assistant Google, de vous aider à gérer vos tâches quotidiennes, à accéder aux informations et à contrôler les appareils compatibles avec la maison intelligente, dont l’éclairage, les appareils et bien plus encore.

A compter de cette année, LG et Google ont commencé à collaborer pour développer un large éventail de fonctionnalités. Ils sont en train de garantir une large accessibilité aux consommateurs en plusieurs langues. Une fois l’Assistant Google ajouté à la plateforme webOS des téléviseurs IA 2018 de LG, les technologies avancées d’apprentissage automatique et de traitement du langage naturel, pour lesquelles Google jouit d’une solide réputation, simplifieront la vie des consommateurs du monde entier.

Cette mise en œuvre de LG reflète l’importance que l’entreprise accorde à la création et à la production d’une gamme de services d’IA plus complète, accessible et diversifiée.

Les téléviseurs IA 2018 de LG peuvent exécuter des centaines de commandes vocales à l’aide de la plateforme intelligente ouverte de l’entreprise et de l’Assistant Google intégré. Avec les ThinQ AI, propriété de LG, les utilisateurs peuvent immédiatement se connecter aux consoles de jeu externes et aux barres de son (Connect to soundbar = se connecter à la barre de son), ils peuvent changer de mode d’image (Change to Cinema Mode = passer en mode cinéma) ou éteindre le téléviseur avec un temps programmé.

En outre, la recherche de contenu est encore plus simple et plus pratique avec les téléviseurs LG. Les téléviseurs LG AI peuvent instantanément récupérer des informations, ou passer à une chaîne qui offre le contenu demandé par le spectateur. “Switch to Discovery channel(= se brancher sur la chaîne Discovery) connecte instantanément le spectateur à l’information sur les destinations futures de voyage. Les utilisateurs peuvent en apprendre davantage sur leurs films préférés, en prononçant simplement le nom d’un personnage ou d’un acteur, ils peuvent aussi dire au téléviseur de «chercher la bande-son de ce film» ou bien encore d’ «éteindre le téléviseur quand ce programme est terminé» sans avoir besoin d’aucune programmation à l’avance.