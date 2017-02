Des nouveautés plein les yeux

Réagissez

Le Mobile World Congress 2017 aura lieu à Barcelone du 27 février au 2 mars prochain. Cette édition du plus grand Salon annuel consacré à l’industrie et au marché de la téléphonie mobile veut faire le plein de nouveautés.

Ce Salon est celui vers lequel la presse internationale, spécialisée ou non, se tourne irrémédiablement pour découvrir les nouvelles perles que le marché lui réservera. Le Galaxy S8 de Samsung sera le grand absent. Traditionnellement, c’est au MWC de Barcelone que le constructeur coréen dévoile les nouveaux modèles de sa gamme Galaxy S. Mais cette année, Samsung aurait donc décidé rompre avec ses traditions. Par contre, LG y présentera son nouveau porte-étendard, le LG G6, ainsi que deux nouvelles montres connectées réalisées avec Google.

LG confie au Wall Street Journal que le successeur du LG G5 ne sera plus modulaire. «Avec le G6, LG répond au feed-back des utilisateurs qui ne sont pas intéressés par les téléphones modulaires», écrit le journal, qui cite un porte-parole de la marque coréenne. Et au lieu de mettre l’accent sur la modularité, celle-ci va plutôt se focaliser sur la partie esthétique, ainsi que sur l’utilisabilité. Wiko Mobile sera au rendez-vous. La marque propose de venir découvrir toutes ses nouveautés et fêter son 6e anniversaire. Wiko a une vision extrêmement claire du marché du smartphone. Le marché est analysé en fonction des tendances et elle propose des produits adaptés sur un marché devenu extrêmement concurrentiel. La marque souhaite montrer qu’elle est elle aussi capable de faire des smartphones orientés haut de gamme, en titillant les plus grands, notamment Samsung et Apple, avec le Ufeel Prime et le Ufeel GO.

Condor a aussi annoncé la participation de la marque au Mobile World Congress. Il s’agira d’une deuxième participation. Rappelons que Condor a renforcé ses participations aux Salons et foires au niveau international.

Dans ce Salon, les technologies de rupture (écran tactile, capteur photo, processeur boosté, capteur d’empreintes) se succèdent à un rythme effréné. Les téléphones haut de gamme arborent quasiment tous un châssis recouvert d’aluminium et les appareils plus accessibles cherchent à les imiter avec des coques en plastique. Les constructeurs s’attachent pour l’essentiel à améliorer les fonctionnalités qui ont fait leurs preuves.

Sur un marché aussi mature que celui du smartphone, il est de plus en plus difficile pour les vendeurs de différencier leurs produits haut de gamme. Les constructeurs concentrent leurs efforts sur la qualité de l’image et des écrans plus grands. Des progrès, à la fois sur le hardware et le software, ont été apportés, comme la stabilisation optique de l’image, des outils d’édition vidéo sophistiqués ou une meilleure résolution de l’appareil photo sur l’avant du téléphone, pour offrir une meilleure expérience utilisateur. L’attrait des consommateurs pour la vidéo ou les selfies va continuer en 2017 et les marques vont encore investir dans la qualité des appareils photos et de la vidéo.