D-Link et Compnet annoncent de nouveaux challenges

Compnet, importateur officiel de plusieurs marques et distribution de produits IT, a fêté ses 10 ans de partenariat avec D-Link, leader mondial de la connectivité.

Lors d’un récent événement organisé à Alger, l’occasion a été propice pour retracer le parcours de ce partenariat, parler de la présence de la marque en Algérie et le progrès technologique de la multinationale dans le domaine de la connectivité sans fil, le routage, la vidéosurveillance et le stockage et de présenter les nouveaux produits de la marque ainsi que ses nouveautés technologiques.

De la conception des produits à la performance, en passant par le support apporté à ses clients, D-Link fournit une offre et un service reconnus à travers le monde. Garry Yang, directeur général de la région MENA, a souligné lors de son intervention que face aux progrès qu’a connus l’entreprise ces dernières années en Algérie, l’objectif est maintenant «d’assurer d’ici l’horizon 2019 l’assemblage et la fabrication de pas moins de 700 000 unités dès la première année». Depuis 1986, D-Link propose de créer un réseau aussi bien pour la maison que pour l’entreprise. Dans plus de 100 pays, ces solutions offrent une souplesse et une efficacité à des prix attractifs pour des performances réseau sur-mesure. D-Link, c’est l’engagement de toute une équipe à connecter les individus entre eux.

Depuis sa création en 2002, Compnet est dans un processus de progrès constant, sa connaissance et son expertise dans le secteur de la distribution lui permettent d’imposer sa culture de performance. L’esprit de leadership est au cœur de l’ADN de l’entreprise et son objectif est de devenir la référence dans la distribution de produits IT en Algérie. Elle a 1500 clients à travers le territoire national.

Le challenge est de rendre le quotidien plus facile. Le marché de la vidéosurveillance se développe fortement poussé par les évolutions technologiques (ASDL, le tout IP, le Wi-Fi,...), la souplesse d’installation, et les faibles coûts permettent facilement l’accès à distance. Les caméras de surveillance se déclinent pour différents types d’utilisation : à la maison, dans les bureaux, les boutiques, les entrepôts ou les environnements plus complexes, à l’intérieur ou à l’extérieur, avec ou sans fonction de gestion à distance, avec ou sans protection contre les intempéries et le vandalisme, et pour tous types de budgets. Si un foyer nécessite une surveillance pendant une absence, les caméras Cloud D-Link s’en chargeront. Conçues de manière à s’intégrer à votre environnement, nombre de caméras sont désormais fournies avec le service innovant mydlinTM Cloud, méthode la plus simple pour garder un œil sur ce qui compte le plus pour vous où que vous soyez. Avec Mydlink, vous n’avez même pas besoin d’un ordinateur pour accéder à vos appareils connectés à la maison.

Téléchargez simplement l’application Mydlink sur votre iPhone, votre iPad et vos appareils Android pour pouvoir contrôler, accéder et regarder partout où vous êtes.