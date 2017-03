Réagissez

Un Salon qui a favorisé un écosystème ouvert à l’industrie qui permet des innovations agiles, faisant progresser l’industrie des TIC ainsi que tous les secteurs sociaux à l’ère du numérique.

Toujours en contact pour relier ce qui est essentiel dans votre vie : c’est la promesse de la majorité des marques qui se sont affichées. Il y a 10 ans, la plupart du contenu sur internet était constitué de textes puis de photos, maintenant, il a muté rapidement vers des vidéos. Attendue pour 2020, la technologie 5G a alimenté les discussions de ce Salon mondial.

Capable de faire transiter un volume de données dix fois plus important que la 4G, avec une latence (le temps entre le clic et l’affichage) réduite à moins d’une milliseconde, contre 50 millisecondes actuellement, la 5G doit faire basculer le public vers les nouveaux usages créés par les objets connectés et l’intelligence artificielle. Les premiers tests grandeur nature auront lieu d’ici la fin de l’année dans quelques villes laboratoires des Etats-Unis et surtout lors des Jeux olympiques de 2018 en Corée du Sud. La 5G sera la première génération de réseau réellement conçue pour les objets connectés. Cette révolution implique une nouvelle architecture, de nouvelles stations de base et de nouvelles fréquences radio. Profitant de ce Salon, Condor Electronics a présenté plusieurs nouveaux produits, la toute nouvelle version du Allure, le Allure 55 Plus, pas moins de deux casques de réalité virtuelle et un ensemble de balances et bracelets connectés.

Le Allure A55 Plus est le dernier bijou du leader algérien, un concentré de puissance, de performances, d’autonomie et de sécurité. En effet, le A55 Plus est doté d’une batterie unique de 5000mAh permettant d’accompagner l’utilisateur dans toutes les situations et toute la journée, plus besoin d’utiliser un power bank, 4Gb de ram et 64 Gb de ROM permettent de développer toute la fluidité de l’écran 5.5 FHD Amoled. Le lecteur d’empreinte digital vient parfaire une esthétique acier grâce à un revêtement en aluminium. Le Allure A55 Plus est le compagnon idéal des professionnels, cherchant toujours plus d’efficacité. En partenariat avec Google, Condor a été la première entreprise algérienne à offrir à ses clients une expérience de messagerie améliorée.