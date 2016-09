Coup dur pour Samsung : Des millions de smartphones à rappeler

Réagissez

Le géant sud-coréen de l’électronique a annoncé hier qu’il allait suspendre les ventes de son nouveau smartphone vedette, le Galaxy Note 7, et rappeler des millions d’exemplaires, après des explosions de batterie.

Il a aussi reporté le lancement de ce produit dans plusieurs pays européens, dont la France, initialement prévu en septembre. Le n°1 mondial des smartphones, devant l’américain Apple, se bat pour préserver sa réputation alors que son grand rival s’apprête à lancer un nouvel iPhone. Depuis la fin du mois d’août, des utilisateurs publient sur les réseaux sociaux des photos et vidéos de Galaxy Note 7 dont l’écran apparaît totalement carbonisé. Ces internautes affirment que leur appareil a pris feu spontanément. Mis en cause, Samsung Electronics a reconnu un défaut. Il a annoncé qu’il rappellerait 2,5 millions d’appareils vendus dans le monde, notamment aux Etats-Unis et en Corée du Sud, et offrirait de nouveaux téléphones à ces clients. Il s’agit du premier rappel à grande échelle pour un smartphone haut de gamme de Samsung.