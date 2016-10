Convention avec le ministère de la Formation professionnelle

Réagissez

Condor Electronics a annoncé la signature d’une convention avec la direction de la formation et de l’enseignement professionnels locale (wilaya de Borj Bou Arréridj). Ce partenariat a eu lieu lors d’une visite effectuée par Mohamed Mebarki, ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels au siège de Condor.

Les termes de la convention visent principalement le développement de la formation et de l’apprentissage dans le secteur de l’industrie, la mise à disposition des moyens nécessaires et relatifs aux plans de formation placés d’un commun accord, l’intégration des jeunes apprentis et stagiaires, avec un suivi tout au long de leur apprentissage et stage et la mise en place de programmes adaptés à un total de 500 apprentissages et 80 stages pratiques, sur toutes les spécialités décidées et choisies par les deux parties, notamment le froid et la climatisation, l’électronique, l’électromécanique, l’automatisme, les énergies renouvelables, la comptabilité, l’informatique ainsi que les techniques de gestion. Durant les dernières années, Condor a investi massivement dans la formation. Les effectifs sont passés de 3556 salariés en 2012, à 5942 salariés en septembre 2016, soit un taux d’évolution de + 67,09%. Le nombre de contrats d’apprentissage est passé aussi de 101 en 2012 à 143 en 2016. Et les effectifs apprentis recrutés sont de 82.

Du point de vue des dirigeants de Condor, la formation est assimilée à un investissement au sens où elle a un effet positif sur les résultats de l’entreprise. Si les résultats ne sont associés qu’à l’augmentation de la performance financière, cette vision est pauvre de sens, dans le contexte actuel. La formation apparaît alors comme un moyen d’améliorer les compétences organisationnelles et de doter l’organisation d’une force de travail compétente, capable d’innovation et de productivité, permettant à l’entreprise de se développer dans les environnements mondialisés du XXIe siècle. La formation s’articule autour de l’acquisition de savoir-faire pratiques contextualisés.

Parmi les indicateurs directs de performance, on retrouve la variation des chiffres d’affaires ou la valeur ajoutée et l’augmentation des productions. Ces indicateurs seront appréciés avant et après la formation. Ils constituent le facteur majeur de changement.