Condor s’envolera pour la 3e fois au Mobile World Congress

Bordj Bou Arréridj hier. Le fabricant de mobiles et leader du marché algérien, Condor Electronics, a annoncé sa 3e participation au Salon Mobile World Congress (MWC), qui se tiendra du 27 février au 2 mars prochains à Barcelone, en Espagne.

La marque algérienne sera présente à travers un stand de 100 m2 au hall 7, stand 7f31, et présentera plusieurs nouveautés en exclusivité mondiale. Le WMC est la combinaison du plus grand showroom de l’industrie de la téléphonie mobile et d’un congrès international faisant intervenir des dirigeants, des opérateurs, des vendeurs, des fabricants de terminaux et des producteurs de contenus venus du monde entier. Condor a choisi d’y participer depuis 2016 et y exposera ses gammes de smartphones et autres produits connectés sur son vaste stand.

Ce Salon d’importance sera également le lieu idéal pour la marque d’annoncer et de présenter en exclusivité mondiale plusieurs nouveaux produits, qui viendront enrichir les gammes de la marque pour l’année 2017. Condor Electronics est le fabricant algérien qui porte haut les couleurs de la production nationale sur le marché mondial.

Le Mobile World Congress est en cela une vitrine exceptionnelle, et Abderrahmane Benhamadi, président du conseil d’administration, et ses équipes seront présents en force afin de présenter au monde ce qui se fait de mieux dans ce domaine en Algérie. Cette présence au MWC sous-tend la politique d’expansion de la marque Condor. En cela, l’année 2016 fut riche en actualités pour la marque. En effet, après l’ouverture d’un showroom en Mauritanie et la signature de partenariats pour la commercialisation de smartphones Condor sur le marché EMEA, l’heure est à la poursuite de la stratégie de déploiement régional et international.