Condor prend son envol

Condor, fabricant algérien de produits électroniques, électroménagers et multimédia, participe à la Foire de la production algérienne (FPA 2017) dans sa 26e édition, portant sur le thème «Economie diversifiée et performance à l’export», qui se déroule jusqu’au 27 décembre au Palais des expositions (Safex).

Dans un emplacement stratégique, la marque expose ses produits sur une superficie totale de 420 m². Condor présente une gamme riche de produits allant du blanc jusqu’à l’IT, mobile et TV, en passant par les nouvelles gammes cuisson, réfrigérateurs et climatiseurs. Une panoplie de produits premium sera dévoilée dans cette foire, qualifiée dans un communiqué de presse de «rendez-vous incontournable et très attendu par les professionnels et le grand public». Les cuisines Convia, lancées en juillet dernier, seront aussi présentées. Pour donner une touche féminine, un coin «soins du corps pour elle» sera également installé pour la présentation de la nouvelle famille de produits Condor, dont le sèche-cheveux lancé dernièrement.

Condor ambitionne de «toucher toutes les cibles possibles». Il arrive à être présent dans 90% des foyers algériens grâce à ses potentiels humains et techniques. La FPA est un événement économique et un lieu de rencontres pour les PME recherchant de nouveaux clients. Elle attire annuellement des milliers d’exposants venus des quatre coins du pays.

Cette manifestation est considérée comme une vitrine de l’économie nationale et une occasion pour présenter les possibilités économiques algériennes réelles. Elle permet au consommateur de découvrir des produits algériens et aux producteurs d’écouter ses avis et propositions, en vue d’améliorer leurs produits.