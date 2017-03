Condor prend son envol

Réagissez

Condor a annoncé sa participation au Salon Cebit 2017, qui se tient à Hanover depuis le 20 mars et s’étalera jusqu’au 24 mars.

Un rendez-vous incontournable des professionnels des technologies et du numérique, que la société Condor veut marquer par sa présence. Un Salon international où se côtoient près de 3300 exposants venus de plus de 70 pays et qui draine plus de 200 000 visiteurs. Sur son stand, les visiteurs pourront découvrir les dernières innovations et produits «Made in Algeria» sur sa gamme en électronique à la pointe de la technologie et certifiés aux normes internationales de qualité et de sécurité les plus strictes.

«Pour Condor, cette première participation à la semaine de la technologie Cebit est une opportunité de présenter au public international notre entreprise ainsi que notre large gamme de produits, dont des smartphones, tablettes, téléviseurs et accessoires connectés. Une stratégie qui permettra de promouvoir une économie algérienne forte, capable de rivaliser avec les plus grands et de s’exporter sur le marché international», a souligné Abderrahmane Benhamadi, président du conseil d’administration de Condor. Un Salon est le cadre idéal pour dévoiler un nouveau produit ou service. L’événement, s’il est bien relayé par les médias, constitue une bonne rampe de lancement. Cela permettra aussi à Condor de s’informer sur l’état du secteur et les nouvelles tendances. En allant découvrir les stands de sociétés étrangères, elle peut y glaner de bonnes idées à adapter ensuite à son propre marché.

En s’offrant un stand, la marque algérienne cultive son image et améliore sa notoriété. Inscrite à l’agenda de sa stratégie d’internationalisation, Cebit 2017 est la sixième étape, après la participation au MWC de Barcelone 2016, MWC de Shanghai, IFA de Berlin, Gitex à Dubaï et MWC de Barcelone 2017, des expériences enrichissantes en connaissance de nouveaux marchés et un feed-back positif suite à la rencontre de ce nouveau public. Les plus grands acteurs des domaines des nouvelles technologies et de l’électronique seront présents à cette édition de Cebit 2017, Condor profitera de cette opportunité pour promouvoir son savoir-faire et créer de nouveaux liens en vue de profiter des nouvelles opportunités. Ainsi, Condor continue son internationalisation, après des premières expériences satisfaisantes. Fidèle à son slogan, Condor prend son envol.