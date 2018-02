Condor pour la troisième année au MWC de Barcelone

Réagissez

Dans le cadre de sa politique d’internationalisation,Condor qui se présente comme le «leader algérien des produits électroniques, électroménagers et Multimédias» poursuit son envolée et annonce sa participation pour la troisième année consécutive au plus grand salon mondial du mobile, le Mobile World Congress de Barcelone, du 26 février au 1er mars 2018.

Le fabricant algérien occupera un stand de 100 m² au MWC de Barcelone aux côtés de plus de 3000 exposants venus de plus de 200 pays pour «offrir un panorama complet des produits électroniques et des services pendant quatre jours».

Le géant algérien présentera plusieurs nouveautés en exclusivité mondiale. Le stand de Condor permettra aux visiteurs du MWC de Barcelone de découvrir les dernières innovations et produits du leader algérien à la pointe de la technologie et certifiés aux normes internationales de qualité et de sécurité les plus strictes.

Tous les produits Mobile du leader algérien seront exposés, à l’instar du nouveau smartphone Allure M2, lancé en avant-première le 18 janvier dernier. Le Mobile World Congress (MWC) est le plus grand salon de l’industrie de la téléphonie mobile. Il est appelé Mondial du mobile, salon du mobile ou congrès mondial de la téléphonie mobile en français. Il est organisé par la GSM Association, association qui regroupe 250 industriels et 850 opérateurs de téléphonie mobile. L’édition 2018 se déroule avec le slogan «Creating a Better Future». En effet, ce salon ambitionne d’exhorter les constructeurs à créer un meilleur avenir.

L’intelligence artificielle sera encore une fois l’un des maîtres-mots du salon qui devrait aussi être l’occasion de découvrir les dernières avancées des opérateurs dans la 5G, le réseau de cinquième génération appelé à succéder à la 4G dans les prochaines années. Le salon catalan devrait aussi confirmer la tendance des écrans borderless qui inondent le marché depuis plusieurs mois.

Il semble qu’il s’agit là de la tendance favorite des constructeurs, qui y voient un moyen de pousser au renouvellement les consommateurs gardant longtemps leurs smartphones. Les premiers capteurs d’empreintes digitales directement logés sous l’écran et les Animojis pour smartphones Android sont également attendus. Depuis l’apparition de l’iPhone en 2007, tout a été amélioré dans les appareils.

En réalité, il y a eu de grands changements très progressifs. La technologie des casques de réalité virtuelle s’est développée et elle est devenue à la portée de la majorité, mais elle n’est pas devenue aussi massive que l’expansion des smartphones à écran tactile, compatibles avec des systèmes d’exploitation aussi efficaces que iOS et Android. Ils ont leur utilité dans certains domaines et leur utilisation va croître. Comme d’habitude, nous verrons plusieurs nouveaux terminaux cette année au Mobile World Congress, un événement qui nous mènera vers le futur monde technologique.