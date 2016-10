Condor lance «Octobre Rose»

Réagissez

Condor Electronics, société spécialisée dans la fabrication des produits électroniques et technologiques, adopte la couleur rose pendant ce mois d’octobre et annonce le lancement d’une campagne de soutien de lutte contre le cancer du sein, une des premières causes de mortalité chez la femme dans le monde. Avec cette opération lancée à l’échelle nationale depuis le 1er octobre et qui se poursuivra durant tout le mois, la marque algérienne, veut démontrer son engagement sociétal sur les thématiques de santé, sécurité et environnement.

Dans un communiqué de presse parvenu à El Watan, il est stipulé : «Il est tout aussi important pour l’enseigne, présente dans plus de 90% des foyers algériens, de fédérer chez ses clients une dynamique citoyenne et une sensibilisation de chacun à la lutte contre le cancer du sein, le prouvant avec le slogan choisi pour l’occasion : nous sommes tous concernés.»

La prévention se rajoute à la vocation de cette campagne : le dépistage permet aujourd’hui d’augmenter non seulement les chances de guérison mais aussi de diminuer l’agressivité des traitements. Il faut signaler que 5 à 10% des cancers du sein sont des formes héréditaires, c’est-à-dire attribuables à une mutation génétique transmise par un parent. Le cancer et les autres maladies chroniques non transmissibles s’inscrivent aujourd’hui parmi les nouveaux besoins prioritaires en santé publique. 50% des cas ont un âge entre 40 ans et 60 ans.

Concrètement, Condor Electronics s’engage par cette action à reverser un don pour l’achat de chaque produit de sa gamme «équipements de cuisines» se composant de plusieurs modèles de cuisinières, fours et hottes. Cette action sera soutenue par un dispositif digital, permettant à la communauté engagée des fans facebook de Condor Electronics de participer en partageant le poste relatif à la campagne, ainsi 2 DA seront rajoutés pour chaque partage. La campagne permettra de récolter des fonds qui seront reversés à trois associations algériennes de lutte contre le cancer du sein, lors d’un événement annonçant le montant final de la collecte avant répartition début novembre prochain.

Condor Electronics incarne ainsi le statut d’entreprise citoyenne avec une organisation dont les finalités économiques et sociales cohabitent, prouvant que la poursuite de bénéfices financiers n’est pas le seul objectif. Le fait d’inscrire l’entreprise dans une démarche citoyenne ne peut qu’avoir des retours positifs et générer une sympathie renforcée.