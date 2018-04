Condor lance le «Allure M3» à Paris

Réagissez

Dans le cadre de sa politique d’internationalisation, Condor a participé à Paris, du 4 au 6 avril, pour la seconde année consé-cutive, au MEDPI, le Salon des rencontres d’affaires des professionnels du marché des nouvelles technologies grand public.

Il a occupé un stand, aux côtés de près de 250 exposants, et a présenté sa nouvelle gamme de smartphones, tout en annonçant deux nouveaux produits. Le MEDPI a été créé il y a 22 ans pour accompagner le développement de la commercialisation des nouvelles technologies dans les enseignes de distribution grand public.

Au sein de Paris Convention Centre, les fa-bricants ont retrouvé leurs partenaires de la distribution pour leur présenter leurs nouveautés, leurs innovations, discuter autour des grandes tendances technologiques et bâtir ensemble les meilleures stratégies de diffusion et de vente des produits. Pour son lancement en France, Condor a dévoilé son smartphone haut de gamme, le Condor Allure M3. Véritable flagship de la marque, le M3 allie performance, autonomie et design, proposant ainsi au consommateur exigeant le smart-phone le plus abouti de son segment et signant l’ambition de la marque de s’imposer sur le marché français.

L’écran 19 : 9 du Condor Allure M3 est sans fin. Grâce à son format 6,2’’, son ultra-haute résolution et sa technique d’affichage

Notch, vous pourrez vivre une nouvelle expérience visuelle. Par ailleurs, l’écran futuriste du nouvel Allure M3 est incroyablement robuste et résistant grâce au verre de Corning Gorilla, qui crée une fine couche protectrice. Le dernier «bijou» de Condor présente fluidité, réactivité et vitesse de traitement des données grâce à son processeur Helio P60. Pour la première fois chez Condor, le «Allure M3» est doté du Wireless Charging. Par ailleurs, le nouveau «Allure M3» est équipé d’un système à double caméra 16MP + 5MP, qui peut produire un résultat proche de celui d’un reflex numérique professionnel. Il présente également un effet Bokeh incomparable. L’Allure M3 sera disponible en juin.

Mais Condor espère grâce à lui «obtenir 10 % du marché français du smartphone en 2019. Soit autant que Huawei, le numéro trois mondial du secteur derrière Samsung et Apple, qui a obtenu cette part en France après un énorme travail de communication mené au fil des ans», selon le journal français Les Echos. La marque algérienne sera en outre en concurrence frontale avec Wiko qui se veut une marque globale avec une montée en gamme progressive.

«Cela fait deux ans que nous préparons notre arrivée en France. Il était temps de sortir de nos frontières, nous sommes un exemple de coopération Sud-Nord !», se réjouit Abderrahmane Benhamadi, président du conseil d’administration, l’un des 140 dirigeants d’entreprise invités en janvier par Emmanuel Macron à Versailles pour le sommet «Choose France».