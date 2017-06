Condor lance la nouvelle enseigne Convia

Réagissez

Condor, avec son slogan «Prenez votre envol», a procédé, mardi dernier à Alger, au lancement de sa toute nouvelle marque de cuisines équipées : Convia.

Abderrahmane Benhamadi, président du conseil d’administration de Condor Electronics, a souligné dans un discours que «le concept de Condor est de populariser la cuisine pour tous les citoyens. C’est le début. Nous allons commencer à fabriquer le bois dit MDF pour baisser le prix de 25%».

Le groupe ne compte pas s’arrêter là et ambitionne de se diversifier davantage. Il s’agit, selon Abderrahmane Benhamadi, «d’aller vers d’autres activités telles que les meubles d’enfants et les chambres à coucher». Les prix des cuisines équipées commencent à partir de 149 000 DA, avec une garantie de 5 ans et une livraison sous les 14 jours. Ce produit vise à satisfaire toutes les couches sociales et est adapté à toutes les bourses. La cuisine est le cœur de la maison, là où la famille se retrouve.

Entre tradition et modernité, elle allie matières nobles et couleurs sobres, où l’espace est rythmé par des rangements dont chaque détail a été bien pensé. La cuisine standard est facile d’assemblage et de transport. Il existe 400 types de cuisine avec 13 coloris disponibles et plus de 10 000 combinaisons possibles.

La vision de Condor est simple : une superbe cuisine doit être à la portée de tous. La marque algérienne fait tout pour que le processus d’achat d’une cuisine soit aussi agréable que le sera la vie dans la cuisine. Le design est à la fois beau et simple, tout en alliant forme et fonction. La cuisine est devenue un espace de vie convivial et rassembleur, avec de nouveaux codes qui ont des conséquences sur l’agencement et la décoration.

Quant aux critères d’achat, la qualité et le prix sont les deux éléments déterminants. C’est un des rares produits meubles, où les ménages ne privilégient pas que le prix, ce qui apparaît logique au vu du temps qu’ils aimeraient conserver leur cuisine: celle-ci étant programmée pour durer au moins deux décennies. Pour les marques, il y a un véritable défi : convaincre les non- possesseurs de cuisines équipées de passer à l’acte et augmenter la fréquence d’achat des possesseurs. Ainsi, cuisiner est un loisir qui n’est plus du tout ringard. Aujourd’hui, les émissions culinaires fleurissent et ont permis de toucher un nouveau public plus jeune et citadin que les émissions traditionnelles. Il est à noter que les particuliers ne sont pas l’unique cible de Convia, les promoteurs immobiliers également sont concernés. La marque leur assurera un service de conseil, de conception, d’exécution et de suivi des projets, à travers des équipes dédiées spécialement à cet effet.