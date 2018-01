Condor lance la caravane Allure M1

Réagissez

Condor, fabricant de produits électroniques, électroménagers et multimédia, partage avec les Algériens sa caravane Allure M1S.

Cette caravane sillonnera plusieurs wilayas du pays afin de présenter en détail toutes les caractéristiques du smartphone Condor Allure M1, lancé en juillet dernier, tout en proposant des activités et animations inédites. «La caravane a débuté mardi par la wilaya d’Alger, à la placette de Dély Ibrahim. Le stand sera également installé au niveau de la Grande-Poste de la capitale, avant de prendre la route pour Béjaïa, Annaba, Constantine, Oran, Blida, Ouargla pour ensuite clôturer l’opération de nouveau dans la capitale au centre commercial Ardis le 15 février prochain», souligne un communiqué de presse parvenu à El Watan.

Selon la même source, un véhicule brandé M1 «Espace de projection» accompagnera la caravane pendant la tournée, alors qu’une tombola sera organisée au niveau des points de vente pour remporter plusieurs cadeaux, dont 5 voyages. Cette caravane confirme la volonté de Condor de se rapprocher encore plus du citoyen algérien en lui offrant des espaces dédiés. Avec les différentes gammes des produits proposés, Condor parvient à toucher toutes les cibles possibles et arrive à être présente dans 90% des foyers algériens grâce à ses potentiels humains et techniques. Elle s’inscrit dans son temps, mais aussi dans la pérennité.

La communication permet à la marque algérienne d’établir une relation avec ses clients et de leur transmettre un message. Elle permet de donner une image positive à l’entreprise, de lui apporter de la notoriété et de la visibilité. Elle répond à des objectifs commerciaux et de marketing précis, ce qui permet d’améliorer ses résultats commerciaux. La communication reste pour Condor importante, notamment en ces temps de ralentissement économique, où la plupart des entreprises subissent de fortes pressions pour réduire leurs coûts et déterminer quelles dépenses ne sont pas essentielles. Il arrive souvent que les budgets de marketing soient les premiers à être réduits, ce qui peut être coûteux à long terme pour les affaires.

Les conditions sont difficiles, mais le fait de le reconnaître et d’avoir le courage de maintenir et d’accroître le centre de l’attention sur les clients existants peut être l’étape stratégique essentielle pour endurer et surmonter ces temps incertains. Condor ne veut pas être juste un exemple de réussite et de succès à travers ses réalisations et ses performances, elle est aussi le modèle de la compagnie qui marque son époque par son innovation avec des articles «Made In Algeria» à la pointe de la technologie, certifiés aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes.