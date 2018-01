Condor honore ses distributeurs et partenaires

Réagissez

Condor, fabricant algérien de produits électroniques, électroménagers et multimédias, a honoré, pour la quatrième année consécutive, ses clients, distributeurs et partenaires, lors d’une cérémonie organisée jeudi dernier au Centre international des Conventions d’Alger.

Une cérémonie organisée «en reconnaissance aux efforts des partenaires du groupe, à leur bonne collaboration ainsi qu’à leur grande contribution à l’ascension de Condor», souligne un communiqué de presse.

L’enseigne inspire par son succès et sa fidélité́ : c’est précisément cette proximité́ et la détermination d’élargir les horizons et d’anticiper sur les innovations qui permettent à Condor d’être un leader. Au fil des années, il a construit une histoire, un parcours, où toutes les mutations reflètent aussi l’attachement à des valeurs et des aspirations. La cérémonie du «Top 10» a vu la présence de plusieurs personnalités et a permis à Condor de récompenser ses clients partenaires pour l’avoir accompagné tout au long de son parcours depuis sa création en 2002.

Il y a lieu de souligner la présence pour la première fois des partenaires internationaux de Condor à la cérémonie. En effet, les distributeurs et partenaires étrangers ont été honorés par le groupe, qui exporte ses produits vers tous les pays maghrébins (Tunisie, Maroc, Libye et Mauritanie), mais également en France, au Sénégal, au Congo, au Bénin, en Jordanie et aux Emirats arabes unis. Dans son allocution,

Abderrahmane Benhamadi, président du conseil d’administration de Condor, a affirmé : «2017 a été une année difficile pour toutes les entreprises. La taille du marché s’est rétrécie de 16% environ, mais Condor a réussi à avoir une petite croissance. 2018 sera meilleure, car le volume des ventes en dehors de l’Algérie va s’élever à 300%.» Condor a entamé son internationalisation en 2017, une belle année où il a réussi le pari d’être reconnu comme acteur mondial de l’électronique. La marque est présente dans 7 pays africains, où elle a ouvert des showrooms et un grand centre de distribution en Tunisie.

En Europe, elle a marqué sa présence en France dans la téléphonie mobile, notamment avec le lancement de packs, avec les opérateurs comme SFR et Lycamobile. Ceci démontre la capacité de Condor à être un acteur reconnu par ses opérateurs internationaux.

En Italie, le fabricant est présent à travers la marque Nardi, on peut trouver aussi les produits au Moyen-Orient (Dubaï, Jordanie, Egypte, Arabie Saoudite et Oman). En 2017, Condor a réalisé un chiffre d’affaires de 13 millions de dollars et compte poursuivre son projet de développement.

Pour marquer cet événement, il a aussi présenté à la presse son tout nouveau smartphone de la série Allure, le M2, avec une promesse : une expérience visuelle plus claire et vivante pour la vidéo, photographie et les jeux. En somme, pour ne rien rater des moments magiques de la vie.