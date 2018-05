Condor Group participe à la Foire internationale d’Alger

Réagissez

Le groupe Condor, opérateur du marché algérien des produits électroniques, électroménagers et multimédia, annonce dans un communiqué de presse sa présence à la Foire internationale d’Alger (FIA 2018) dans sa 51e édition, qui se tiendra jusqu’au 13 mai 2018 au palais des Expositions/Safex, Pins Maritimes.

Il jouira d’un emplacement stratégique, en exposant ses produits sur une superficie totale de 420 m² en plus de plusieurs espaces d’animation à l’extérieur du bâtiment d’une superficie de 40 m², partagé entre le service Khadamati et le mobile pour des activations. Pour cette édition, Condor Group présente une gamme variée de produits, allant de la nouvelle gamme de téléviseurs à celle des machines à laver, en passant par les réfrigérateurs et climatiseurs dotés du gaz R32 et des nouvelles cuisinières, sans oublier les nouveaux smartphones. Pour la partie mobile, le groupe Condor présente ses nouveautés dans les familles Griffe, Plume et Allure.

L’espace dédié au mobile verra l’exposition des modèles lancés dernièrement, à savoir les T1, T2, T3, T4, ainsi que les L1, L2, P8 pro, ou encore le Allure M2, doté d’un écran Full Screen (plein écran) et de quatre caméras. Dans l’optique d’une politique de diversification prônée par le groupe, une panoplie de nouveaux produits sera dévoilée à cet effet par le Groupe Condor. Il s’agit notamment de la nouvelle gamme de téléviseurs OLED, pour offrir plus de choix au consommateur.

Cette génération permet d’offrir plus de couleurs et de clarté, sa nouvelle technologie lui permet d’être plus économique, avec une plus longue durée de vie. La Coupe du monde de football 2018 en Russie risque de faire augmenter les ventes et les constructeurs ont conscience de ce relais de croissance et maintiennent une certaine pression promotionnelle. Tous les quatre ans, les industriels de la télévision attendent que la Coupe du monde de football redynamise le marché. Ces 20 dernières années, la télévision a fortement muté. Elle s’est amincie, a fait exploser le nombre de centimètres de sa diagonale, a fortement réduit son poids, s’est connectée à internet, pilotée à la voix ou aux gestes et a vu mourir le plasma après le tube cathodique.

En ce qui concerne les produits petit électroménager, on retiendra le nouveau robot pâtissier doté d’un mécanisme en métal robuste qui permet une durée de vie plus longue avec un mouvement qui permet un fouettage homogène.