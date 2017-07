Condor Electronics : Lancement de 2 smartphones, le M1 et le M1 plus

Réagissez

Condor Electronics, qui se présente comme le «leader du marché algérien du mobile», a procédé hier à Alger au lancement de deux nouveaux smartphones de la série Allure : M1 et M1 plus. L’objectif est franchement d’atteindre une cible bien définie du marché, à savoir les fans de selfies, de mode et pour un usage professionnel.

Les deux modèles sont dotés des dernières technologies en matière de processeurs et de caméra. Le Condor M1 adopte une caméra selfie de 16 MP, qui est bien meilleure que la caméra arrière de la plupart des autres téléphones présents sur le marché. Avec une lentille 5P, la clarté du traitement d’image est améliorée de 10% par rapport aux lentilles 4P. Par ailleurs, l’ouverture plus grande de F 2.0 permet d’obtenir plus de lumière de 10% que F2.2, ce qui aide à avoir des photos beaucoup plus claires.

D’autre part, un flash selfie, mis à jour et couvert par un filtre personnalisé, émet une lumière souple et régulière. La photo selfie brillera de douceur n’importe où et n’importe quand, même en soirée. Par ailleurs, le Condor M1 adopte une caméra arrière de 13 MP AF F2.0 Sony IMX 258. Elégant grâce à son design métallique robuste, le nouveau bijou du leader algérien est doté d’une batterie de 4010 mAh permettant d’accompagner l’utilisateur dans toutes les situations et durant toute la journée.

En raison de la puissance de charge de 18 W, il se charge très rapidement grâce à la technologie de la double puce de rechargement avec un refroidissement intelligent pour garder les composants en sécurité. Le Condor M1 plus porte une caméra selfie de 20MP, utilisant une lentille 5P et une ouverture F2.0 pour une meilleure image. Il adopte une batterie haute densité de 690Wh / L, pour atteindre une grande capacité de 4550mA dans un corps mince. Les utilisateurs intensifs peuvent l’utiliser pour une journée complète, alors que les usagers communs peuvent l’utiliser pendant 2 jours.

Il est doté d’un processeur HelioP20, d’une capacité de traitement de données ultra rapide allant jusqu’à 2.5 GHz, avec un jeu massif en douceur. Le Condor M1 est disponible en 4 colories : gold, noir, moca et gris et proposé au prix de 34 900 DA. Pour sa part, le Condor M1 plus est vendu en 3 couleurs au prix public de 42 900 DA.

Avec ce lancement, Condor exprime clairement son souhait d’investir le marché des «caméraphones», qui convient parfaitement aux adeptes des réseaux sociaux. Il suit d’ailleurs dans ce contexte les tendances mondiales et adopte les modèles de la concurrence. La photo a pris de plus en plus de place au fil des années, devenant un des critères d’achat les plus importants pour choisir un smartphone. Il capture le réel et garde la trace d’une scène ancrée dans le temps et l’espace. La photo sur mobile est devenue un enjeu majeur et un véritable argument de vente pour les constructeurs et Condor a pris son envol dans ce domaine.