Condor à la Foire internationale de Bamako

Dans le cadre de sa politique d’internationalisation, Condor, fabricant algérien de produits électroniques, électroménagers et multimédias, participe à la 12e édition de la Foire internationale de Bamako (Febak), qui se tient du 13 au 29 janvier au Parc des expositions de la capitale malienne.

A travers son stand, Condor expose ses produits IT, mobiles et petit électroménager (PEM), déjà disponibles au Mali grâce au distributeur de Condor. La présence de Condor à cette exposition a pour objectif, selon un communiqué de presse parvenu à El Watan, «l’élargissement du champ de distribution au Mali et dans toute l’Afrique». L’enseigne qui se présente comme «amie et compagnon des Algériens au quotidien», représente, aujourd’hui, plus que la société citoyenne qu’elle a toujours été. Condor se veut être un acteur économique national et régional, déterminé et novateur, mais surtout engagé à faire du produit «Made in Algeria» une référence sur le marché algérien et international. Il faut savoir que l’Algérie participe à la 12e Febak en qualité de «pays invité d’honneur». En marge de cette édition, il est prévu un forum d’affaires des Chambres de commerce d’Afrique élargi aux patronats, en plus du forum des Chambres de commerce membres de la Chambre islamique de commerce et d’agriculture (ICCIA) et de l’assemblée générale de la Fédération des Chambres de commerce et d’industrie de l’Afrique de l’Ouest (FCCIAO).