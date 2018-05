Comment bien manger avec LG !

Réagissez

Améliorer la vie du consommateur, lui faciliter son quotidien, préserver sa santé, protéger son environnement et réduire sa consommation énergétique, sont les promesses faites et respectées par LG à travers sa technologie intelligente à l’écoute et au service des besoins de ses utilisateurs.

Facile à utiliser, connectés, silencieux, commodes, ergonomiques et économiques, ses produits trouvent facilement place dans votre foyer, votre lieu de travail ou vos moments de loisirs.

Dans la vie de tous les jours, la large gamme de produits LG, allant du smartphone au robot domestique, en passant par l’équipement médical et les produits électroménagers, traduit de manière tangible cet impact positif.

Les modèles réfrigérateurs-congélateurs LG, par exemple, dotés des technologies Hygiene Fresh +, Multi-Air Flow, Fresh 0 Zone ou encore Moist Balance Crisper, purifient l’air et éliminent la plupart des agents qui endommagent la nourriture, y compris la poussière, l’humidité, les spores fongiques (sorte de champignons), les odeurs alcalines et les bactéries.

Ainsi, ils préservent sainement et fraîchement vos aliments : viandes, légumes et fruits le plus longtemps possible, de quoi vous éviter de faire des allers-retours à l’épicerie et d’optimiser votre temps et vos plannings.

De leur côté, les fours à micro-ondes LG offrent autant d’équilibre alimentaire et de plaisir gustatif que les réfrigérateurs-congélateurs. Compacts, multifonctions, élégants, performants, ils deviendront très vite un élément indispensable de votre cuisine, à l’instar du four à micro-ondes combiné lightwave, capable de cuire efficacement vos menus préférés en un rien de temps, tout en préservant leur valeur nutritive. Le four micro-ondes grill rend la cuisine et le nettoyage post-cuisine plus facile avec sa technologie Easy Clean et I-Wave. Quant au four micro-ondes solo, il allie puissance, design et fiabilité !