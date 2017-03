Champ de bataille de la marque

Réagissez

Le taux de retour traité par le service après-vente (SAV) de LG est «inférieur à 1%, ce qui témoigne de la qualité premium des produits, avec une durée de réparation moyenne inférieure à 3 jours».

C’est un récent communiqué de presse, dont El Watan a été destinataire, qui le met en évidence. Les pièces utilisées dans la réparation des produits LG sont d’origine, permettant ainsi la prolongation de la durée de vie des produits et l’épargne de récidive de problèmes. LG Algérie analyse minutieusement la satisfaction de ses clients à travers des études qualitatives et quantitatives à travers des agences d’évaluation neutres, menées tous les 2 ans, en comparaison avec les concurrents directs. Lors d’un entretien, Yacine Khellaf, directeur de la division mobile de la filiale algérienne de LG Electronics, a affirmé à El Watan : «Aujourd’hui, nous avons deux stratégies, l’une qui dépend directement de nos centres de services, étalés sur l’Est, le Centre et l’Ouest, mais nous avons aussi des agents agréés, qui, aussi, couvrent les zones où nous n’avons pas de service après-vente. Une troisième approche a été mise en place, qui est représentée par les points de collecte au niveau des partenaires, avec EMS (courrier accéléré), qui récupère les téléphones, nous les transmet dans un laps de temps assez réduit et nous effectuons les réparations.» Pour LG, il n’y a aucun doute : l’une des clés de voûte du succès en Algérie est le service après-vente, et c’est l’une de ses priorités cette année.

«Aujourd’hui, LG Electronics est parmi les rares entités présentes en tant que société algérienne de droit algérien, ce qui nous permet d’importer nous-mêmes la pièce de rechange et nos produits et d’avoir une aisance de logistique et de gestion qui permet d’avoir une disponibilité de pièces et contribue à l’optimisation de la qualité de service que nous proposons au consommateur», a-t-il ajouté.

En outre, le SAV LG Electronics offre des formations techniques régulièrement, ainsi que des regroupements trimestriels, assurés par des formateurs coréens spécialisés, dans le but de mettre à jour les connaissances et bien évidemment pour le transfert de leur savoir, ainsi que les nouvelles technologies, avec une moyenne de 300 heures de formation / technicien (2016).

Dans le tourbillon où se trouve le marché des smartphones et des produits électroniques et électroménagers, ce ne sont pas seulement les produits attractifs, les prix compétitifs et la publicité créative qui vont maintenir et séduire les clients. Le champ de bataille de la compétition est celui des services auprès des clients.