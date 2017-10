Réagissez

Une cérémonie qui récompense les meilleurs youtubers algériens (Algerian Youtubers Awards) (AYA) s’est tenue samedi dernier au Sheraton Club des Pins, à Alger. L’événement a eu pour sa première édition la thématique «Ensemble contre le racisme».

Les plus célèbres youtubers algériens ont quitté, le temps d’une soirée, la Toile pour un show qui a abordé différentes catégories: Humour, Web séries, beauté, musique et sport, des thèmes que l’on retrouve sur Youtube. La soirée s’est clôturée avec l’élection du youtuber de l’année. Le choix des lauréats de chaque catégorie est revenu au vote des internautes, et ce, grâce à une plateforme web spécifiquement dédiée, et sous contrôle d’un huissier de justice.

Amira Riaa, DZ Djoker, Mourad Oudia, Miss Cha, des noms déjà célèbres avec une notoriété qui s’étend au-delà de la Toile algérienne, ont fait partie des nominés dans différentes catégories, aux côtés de leurs compétiteurs. En plus de ces derniers, étaient aussi présents d’autres youtubers, bloggeurs et instagramers. L’événement a réuni cette année 36 youtubers nominés, des influencers, des VIP, les gagnants des différents concours organisés sur la page de l’événement, des visiteurs, en tout plus de 600 personnes ont assisté à la cérémonie AYA.

Les gagnants sont Mademoiselle S (catégorie beauté), Bouzid Boucehemoua (catégorie sport : Gym Algérie), Mourad Aoudia (catégorie humour), Miss Cha (catégorie musique), Hna les Algériens (catégorie Web série) et DZ Joker (youtubeur de l’année). L’apparition de Adel Sweezy lors de l’événement fut la surprise de la soirée.

En effet, l’humoriste n’était pas prévu dans le programme. Très demandé par les internautes, ce dernier monta sur scène et a interprété son titre phare OK B.B., qui fait le buzz, ce qui transforma l’auditorium du Sheraton en salle de concert avec une ambiance de folie. Les youtubers sont très regardés sur smartphone.

De nos jours, il est considéré comme l’écran le plus regardé au monde. La taille de l’écran, ainsi que le rythme de vie des internautes les poussent à lire moins, à se focaliser sur le contenu multimédia et à être plus exigeants en ce qui concerne le contenu, vu que le traitement de l’information sur le web se fait en un temps record.

Ils s’invitent dans la vie privée des jeunes et créent une proximité jamais vue. La capacité d’identification des youtubeurs explique leur succès auprès des jeunes. Ils séduisent leurs abonnées en les faisant entrer dans leur quotidien : présentant leur chambre, leurs amis, leurs goûts, faisant partager leurs expériences, leurs points de vue.

Ils partagent les mêmes centres d’intérêt, le même regard décalé et empreint de dérision sur le monde qui les entoure. Ils sont surtout des digital natives, tout comme leurs abonnés. Les jeunes qui ne trouvent plus toujours les programmes qui les intéressent à la télévision les trouvent sur le web, notamment sur les chaînes des youtubeurs. Youtube est la seconde plateforme sociale média la plus utilisée en Algérie.