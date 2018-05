Campagne TV pour des voyages en Russie

Réagissez

Le groupe Condor, opérateur du marché algérien des produits électroniques, électroménagers et multimédia, annonce dans un communiqué de presse la possibilité de «vous envoler pour la Russie avec une prise en charge totale, pour un séjour inoubliable et assister aux 8es de finale».

En effet, à l’achat d’un téléviseur Condor Smart TV 40’’ et plus, ou un téléviseur Condor UHD, Condor offre la possibilité de participer au tirage au sort de la tombola organisée à cet effet et de remporter un des 7 voyages en Russie ou un des 30 téléviseurs 4K 43’’. Dans sa stratégie, Condor a compris une chose essentielle : le foot est un accélérateur des ventes en TV avant et pendant l’événement. Comme tous les événements sportifs, c’est en général très favorable aux écrans de grande taille. La clientèle est principalement urbaine. La part de marché progresse, surtout lorsqu’il y a des innovations technologiques.

Dans ce contexte, le fabricant algérien a ficelé son plan d’action. La Coupe du monde de football est incontestablement l’occasion pour les Algériens de renouveler leur téléviseur. Les principales motivations d’achat peuvent être le fait d’avoir un écran plus grand et de pouvoir profiter de la meilleure qualité image/son.

L’activité de fabrication des téléviseurs a débuté avec le tube cathodique en 2002, avec une capacité de production de 200 unités/jour, qui est passée à 10 000 unités/jour 16 ans plus tard. Condor a débuté avec le LCD, puis est passé au LED, avant d’adopter l’OLED TV. Il faut savoir que la dalle représente 80% du prix d’un téléviseur. Les dalles IPS offrent une technologie qui procure la plupart du temps les plus belles couleurs, avec de larges angles de vision et de bons contrastes. La technologie d’affichage embarquée dans un téléviseur est l’un des éléments les plus importants, si ce n’est le premier critère à prendre en compte, largement devant les fonctionnalités ou le design. Une Coupe du monde de foot, c’est l’occasion pour certains ménages de s’équiper d’un nouveau téléviseur. Le remue-ménage au rayon téléviseurs, lié à l’actualité football, les pousse à franchir le pas plus vite ! En dépit du ralentissement économique et des incertitudes de la conjoncture, Condor veut marquer sa présence sur le marché algérien.

Si les budgets de marketing ont été réduits, l’une des plus importantes priorités est d’entretenir les relations avec les clients existants et d’en tirer parti. La marque définit la place qu’elle veut avoir pour occuper l’esprit et surtout le cœur des consommateurs.