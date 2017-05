C’est dans l’air du temps…

Réagissez

Wiko, premier fabricant de smartphones français, a lancé sa première identité sonore conçue par Sixième Son. Cette création musicale est déclinée en signature sonore, pour l’audiovisuel, en format événementiel, mais surtout en téléphonie.

Ces sonneries uniques et identitaires seront intégrées dans l’ensemble des nouveaux produits Wiko, une réelle volonté d’unifier ses prises de parole et assumer une voix émergente et singulière. Dans sa dynamique positive et avec une signature au caractère puissant, «Game Changer», Wiko se dote d’un atout sonore innovant, moderne et différenciant pour répondre à un marché en explosion et à une concurrence ardue. «Tous les sons créés vont être intégrés dans les nouveaux produits qui ont été annoncés au MWC 2017.

Le célèbre artiste et influenceur PV Nova y ajoutera sa touche personnelle au travers de diverses adaptations de l’identité sonore, sous la forme de sonneries, notifications et réveils», note un communiqué de presse envoyé à El Watan. En réalité, l’identité sonore pour Wiko est un outil stratégique dans la relation client. La musique est synonyme d’émotions. Elle permet d’assimiler cette marque à une chanson, un thème musical ou un jingle.

Avoir une identité sonore peut permettre d’amplifier l’identification de la marque sur le marché, d’établir une distinction face à la concurrence, de multiplier l’impact des actions marketing et de communication et de soigner l’image de la marque et le confort des auditeurs. Cette stratégie est payante pour Wiko, qui veut être dans l’air du temps. L’idée est de repositionner la musique, et plus globalement le sens auditif, comme élément moteur du brand management.

Nous sommes alors face à une marque particulièrement jeune, dans le sens marketing du terme, puisqu’elle s’adresse aux adolescents et aux jeunes. En Algérie, la marque a connu un bon démarrage, vu qu’en 2016 elle a atteint 80% de ses objectifs fixés en ventes de smartphones. La recette du succès ? La technologie n’est qu’un outil et donne la priorité à l’usage réel, au meilleur prix possible. Il s’agit de donner le pouvoir aux gens, pas aux machines. Wiko est venu en rupture avec les modèles phares existants et veut se faire une place parmi les géants.

L’objectif de la marque est de passer à une identité sonore voulue, maîtrisée, ambitieuse et distinctive. Les plus grandes marques affirment depuis longtemps leur identité grâce à des créations sonores qu’elles déclinent sur tous leurs supports. Wiko a compris les enjeux et la bonne utilisation de la communication pour sa marque, et renforce aujourd’hui son image grâce à une action novatrice sur son secteur. Tout comme une charte graphique, une identité sonore permet de fédérer, de rendre une marque identifiable et unique, notamment à l’international, en jouant la carte de l’universalité.