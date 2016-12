BeIN assurera le spectacle

Réagissez

BeIN, géant du divertissement dans l’industrie de la télévision payante au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, place dans son programme ses meilleurs présentateurs, analystes et une liste exceptionnelle d’invités prestigieux durant la transmission de la Coupe d’Afrique des nations (CAN).

Seize équipes africaines, dont quatre arabes, s’affronteront durant l’événement sportif africain le plus attendu. L’Algérie, le Maroc, la Tunisie et l’Egypte espèrent tous séduire les fans de football à travers leur passion et leurs talents au cours de cet événement majeur, qui s’étendra du 14 janvier au 5 février 2017.

BeIN détient l’exclusivité des droits de retransmission de l’événement sur la région. L’édition 2017 de la Coupe d’Afrique des nations se tiendra au Gabon, où les matchs auront lieu dans quatre villes différentes. Au total 32 matchs se dérouleront avant que le nouveau champion africain soit couronné. Les matchs seront diffusés sur trois chaînes beIN, soit beIN Max1, 2 et 3. Les rencontres seront diffusées en langue arabe sur beIN Max1 et 2, tandis que beIN Max 3 proposera les commentaires en français et en anglais. Cela débutera dès le 9 janvier, avec des programmes spécialement conçus autour des équipes participantes, des éditions précédentes de la CAN, ainsi que les perspectives des différentes équipes de l’édition 2017.

BeIN diffusera exclusivement la totalité des matchs dès la première rencontre entre le Gabon, pays hôte, et le Cameroun, en direct le 14 janvier 2017 depuis Libreville. Yousef Al Obaidly, directeur général adjoint de beIN Media Group, a déclaré : «La Coupe d’Afrique des nations a toujours été un tournoi extrêmement compétitif. En 2017, quatre nations arabes majeures seront au centre de l’attention auprès de fervents supporters.

BeIN fera vivre à ses abonnés chacun des mouvements des joueurs, chaque tacle et chaque but en direct, sur l’ensemble de la région. Nous avons rassemblé les meilleurs commentateurs et analystes dans des studios de pointe, afin d’apporter une couverture complète et approfondie de la CAN.» Un des grands enjeux pour les industries audiovisuelles consiste à générer une diversité de l’offre qui soit en adéquation avec la variété des produits souhaités et valorisés par les téléspectateurs. La retransmission des rencontres de la CAN est fortement génératrice d’audience et BeIN compte profiter à fond de cette opportunité.

Elle a lancé différentes offres, parmi elles «Access La Liga», incluant des matchs régionaux, l’une des ligues internationales les plus populaires, La Liga, ainsi que la CAN pour seulement 850 DA par mois. Le forfait beIN HD et CAN avec modem peut également être acheté seul pour 8 150 DA.