Application Yassir : Commandez un chauffeur en un clic !

La compagnie YA Technologies Algérie a animé hier à Alger une conférence de presse sur le pré-lancement des nouvelles fonctionnalités de son service de transport YAssir. Il s’agit d’un service de transport innovant qu’on peut utiliser avec son smartphone n’importe où et n’importe quand. Il permet à chacun de réserver un chauffeur et de se déplacer en toute sécurité.

L’application est disponible sur Google Play Store et App store. Yassir veut faire partie d’une vraie révolution technologique en Algérie. Le secteur digital est devenu le secteur-clé pour une croissance économique moderne. Plusieurs facteurs ont poussé au lancement de ce projet : l’utilisation des équipements informatiques (ordinateurs, laptop), la plupart des Algériens sont connectés à internet à travers la 3G et la 4 G (au moins 13 millions de souscripteurs), l’utilisation de la téléphonie mobile (la plupart ont des smartphones) qui permet d’utiliser l’application Yassir.

Les réseaux sociaux sont en augmentation. Le parc automobile représente 6 millions de voitures en Algérie et une densité plus importante dans les grandes villes (Alger, Oran, Constantine). Les initiateurs précisent que cette entreprise n’est pas une société de taxis. Elle offre une plate-forme dédiée principalement à relier deux particuliers : le client et un chauffeur qui est un partenaire pour la société. Il est recruté après un certain processus et travaille sous contrat.

Une étude de marché a été effectuée pour voir si ce service est appelé à se développer. Le citoyen utilisant de plus en plus la technologie et internet, le service des transports n’est pas assez développé, ce n’est pas facile de trouver un taxi, surtout en fin de soirée pour aller sur certaines destinations.

Yassir est assimilé à Uber, mais l’approche est différente: ils capitalisent sur les valeurs sociales et les responsables ont l’ambition de former des chauffeurs au niveau du service et de la conduite et sur l’utilisation de la plate-forme, voire créer des écoles de perfectionnement des développeurs qui sont le cœur de cette activité.

Ils veulent s’attaquer à d’autres services, tels que la livraison, la logistique et la santé. Il y aura d’autres fonctionnalités pour améliorer le service : le service VIP, qui permettra aux entreprises, associations et sociétés de réserver des voitures haut de gamme pour les professionnels et de bénéficier d’un service VIP inédit, le service réservation, qui permettra aux clients de réserver les chauffeurs à l’avance et le service facturation, qui permettra de recevoir les factures relatives à leurs courses par mail, soit automatiquement après le déroulement de chaque course ou bien mensuellement.