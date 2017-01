Réagissez

Consumer Electronic Show (CES), le Salon de l’électronique professionnel a ouvert ses portes mercredi dernier à Las Vegas.

200 000 acheteurs, distributeurs, journalistes et influenceurs vont s’y presser durant quatre jours pour y flairer les tendances technologiques de l’année 2017. Ericsson a dévoilé les dernières capacités 5G que les opérateurs vont bientôt introduire, notamment une plus grande bande passante, une latence plus faible, une densité plus grande, des besoins énergétiques plus faibles, une sécurité accrue, un découpage réseau et un cellulaire pour les technologies Massive IoT (Internet of Things).

«L’innovation se mesure au nombre de personnes qui peuvent en bénéficier, que ce soit pour la partager, l’utiliser ou en faire l’expérience. Présents depuis longtemps dans le secteur de la connectivité, nous connaissons bien la boucle de retour d’information entre l’innovation et l’expérience. A cet égard, CES est toujours une tribune fantastique pour l’innovation et nous sommes ravis de cette occasion de partager avec nos partenaires et nos clients la dernière-née des technologies de connectivité : la 5G», indique Ulf Ewaldsson, responsable Stratégie et Technologie d’Ericsson.

Cela fait plusieurs années que l’automobile s’invite au CES de Las Vegas. Pour les constructeurs, l’idée n’est pas d’y présenter de nouveaux véhicules comme au Salon de l’auto, mais plutôt leurs innovations et autres concept-cars truffés de technologies futuristes.

Cette année, au CES, la santé 2.0 avec ses capteurs d’activité et montres connectées (il s’en est vendu 23 millions dans le monde sur le seul 3e trimestre 2016, selon l’institut IDC), feront encore les yeux doux aux visiteurs du Salon. Samsung a présenté ses nouvelles TV et ses nouveaux appareils électroménagers. La marque sud-coréenne a présenté trois nouveaux services pour ses Smart TV : «Sports», «Music» et «TV Plus», offrant du contenu personnalisé en fonction des préférences de l’utilisateur via la plate-forme Smart Hub de Samsung. «Chez Samsung, l’une de nos priorités est la relation avec le consommateur, être en phase avec lui et ainsi anticiper ce dont il a besoin et ce qu’il veut par le biais des appareils intelligents et des appareils électroniques», a déclaré Won Jin Lee, vice-président exécutif de la division Visual Display chez Samsung Electronics.

Samsung a évoqué brièvement l’affaire des Galaxy Note 7 explosifs qui a perturbé son activité smartphones en fin 2016. Il devrait communiquer bientôt sur cette affaire et le prochain MWC de Barcelone sera l’occasion de faire le point tout en lançant peut-être le très attendu modèle S8.

Signalons aussi le Samsung Notebook 9. Samsung a renouvelé sa nouvelle gamme d’ordinateurs. Avec des modèles infiniment légers, le constructeur espère pouvoir se relancer dans un marché très concurrentiel.