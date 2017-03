La mode dans tous ses éclats

Réagissez

Après une légère absence, le rendez-vous incontournable de la mode Fashion Night Algiers était de retour vendredi dernier.

Comme son nom l’indique, cette soirée, spécialement dédiée au monde de la mode et de la beauté, a été, pour le moins, comme les invités l’ont dit, époustouflante. Organisée par Index Communication, éditrice de Lalla Magazine, la Fashion Night, ou nuit de la mode, a été semblable à une grande ouverture sur le monde très riche de la mode et surtout une aubaine pour les créateurs algériens de faire se connaître. Avec de la grâce et beaucoup d’élégance, les top-modèles ont merveilleusement présenté les tenues admirables de la styliste Sabrina, titulaire de la marque Galerie féminine.

Karakou, bedroune ou encore caftan, les création de Mme Sabrina ont laissé bouche bée les présents à cette soirée, qui a eu lieu au chapiteau de Palace Events à Bordj El Bahri, à l’est de la capitale. Cette collection nommée Princesse a su ressusciter la beauté des tenues traditionnelles algériennes dans des couleurs sobres et chaudes à la fois. Allant des nuances du vert, au bleu roi, au beige, au blanc ou au doré, les tenues de Mme Sabrina ont marqué ce show qui ne faisait encore que commencer. Selon la créatrice, toutes les femmes sont des princesses et ont le droit à l’élégance et au chic.

Le tour est ensuite venu aux créations de Faiza Guendouzi. Une jeune créatrice timide mais avec un grand don. Des tenues osées, réfléchies qui allient le traditionnel au moderne et ont toutes émerveillées les invités. Dans une collection nommée Histoire du passé, Faiza Guendouzi a revisité les tenues traditionnelles algériennes leur donnant un cachet moderne qui va avec les attentes de la nouvelle génération.

Comme le veut la tradition, la Fashio Night est également une chance pour les nouveaux talents. Le show s’est terminé avec la collection de deux jeunes designers et a été marqué par plusieurs pauses musicales avec la radieuse Nawel Mebarek, Mohamed Lounis et Merouane du groupe Tarbaat.

Les représentations des ambassades des Etats-Unis et de France ainsi que plusieurs figures du monde du cinéma, de la télévision et de la musique, telles que Lila Borsali, Zakia Kara Terki, Nada Rayhane, Nassim Djezma, Zahr Eddine Djaouad et Mohamed Bouchaib, ont tous répondu présents à cet événement incontournable. Le rendez-vous est déjà pris pour le début de l’automne pour la présentation de collections automne-hiver 2017/2018.