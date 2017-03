Dans le dressing d’une fashionista

Réagissez

Fini les costumes bien repassés et les couleurs assorties. Désormais, pour être «in», il faut oser. Jean destroy, pull troué et chaussures dépareillées. Zoom sur les tendances du moment.

Les chaussures dépareillées

Chaque année est marquée par une tendance chaussure particulière. Si la mule revient en force cette saison avec une version à plat ou à talon ou encore les claquettes piscine qui cette saison se couvrent de fausse fourrure, il semblerait que pour être une vraie fashionista, il faut y aller plus loin. Et quoi de mieux que de porter des chaussures dépareillées ! ça sera le comportement mode à adopter cet été. C’est la maison Celine qui a remis cette tendance au goût du jour. Lors de son dernier défilé pour la Fashion Week parisienne, la maison a présenté des chaussures dépareillées.

De différents coloris, avec des imprimés différents ou carrément de modèles différents, le principe de ces chaussures est qu’elles soient différentes l’une de l’autre. «Je ne sais pas si je vais suivre cette tendance cette année. Je porte le jean detroy et le pull troué. Le choker est aussi mon accessoire fétiche. Mais de là à porter des chaussures dépareillées, je trouve que ça fait too much ! A voir», confie Yasmine, une étudiante de 23 ans. Et vous alors, oseriez-cette tendance ?

Le jean destroy

La tendance «Destroy» ne laisse personne indifférent. Qu’on l’aime ou pas, le jean déchiré a fait un come-back phénoménal sur la scène de la mode et s’impose aujourd’hui comme un must-have. Même si généralement, quand on parle de jeans déchirés, on parle des vieux jeans usés, délavés et déchirés avec le temps, les jeans destroy actuels sont ceux des grandes marques ou de marques moins connues, qui ont été réalisés exprès comme tels. Exit les jeans déchirés faits maison. Loin d’être tendance, vous faites plus ringard et débraillé qu’autre chose. En effet, le jeans déchiré vise surtout à donner un style décontracté tout en gardant un côté élégant, car contrairement aux idées reçues, les jeans troués peuvent être vraiment très élégants. «Des jeans destroy, j’en possède une dizaine. J’en porte depuis le collège. J

’ai commencé par ceux qui sont légèrement déchirés mais qui ne laissent pas transparaître la peau. Par la suite, j’ai opté pour les jeans complètement destroy et j’en suis fan. Je peux les porter en toute occasion.

En journée avec un tee-shirt, comme en soirée avec des talons et un haut plus classique.» Qu’il soit simple avec une déchirure sur le genou, en patchwork avec différents trous ou complètement destroy, il y en a pour tous les goûts. Par ailleurs, ces jeans sont facilement portables au quotidien. On peut aussi les assortir avec différents types de hauts, qu’ils soient classe, décontracté ou encore sportwear. Question prix : n’allez pas croire que parce que ces jeans sont déchirés qu’ils sont donnés. En effet, le comble est que pour porter un jean déchiré, il faut mettre le prix. Toutes les marques en proposent. Le moins cher coûte aux alentours des 3000 DA.

Le choker

A première vue, on confondrait presque cet accessoire avec un collier pour chien. Le terme anglais qui désigne ce style de collier est tout de même assez violent. En effet, ce collier tire son nom du verbe anglais «To Choke», voulant tout simplement dire étrangler. Le ras-du-cou est donc le collier qui étrangle, entoure et enserre la gorge des demoiselles. Malgré cette appellation «négative», le choker est l’accessoire incontournable de cette saison. Autrefois réservé aux filles de charme, il est aujourd’hui dégainé comme un vrai bijou de mode. Yasmine, 19 ans, en est fan : «Je peux le porter en toute occasion. C’est mon bijou favori, car lui seul peut accessoiriser une tenue ultra simple. La première fois que je l’ai porté, mon entourage n’a pas trop apprécié.

Ma mère m’avait dit qu’autrefois, il était porté par des filles pas bien. Mais dès qu’elle a remarqué que toutes les filles de mon âge, voire plus jeune que moi et que c’est l’accessoire de mode du moment, elle m’a laissé le porter.» Même les grands couturiers se l’arrachent. Ce petit collier ras-du-cou est le coup de cœur du moment. En plastique, en velours, en lacet ou en cuir, il est adopté sur les podiums des plus grands créateurs, comme Balmain, Versace ou encore Chanel. Pour les petits budgets, n’ayez crainte, le choker se vend aujourd’hui à toutes les bourses. Vous pouvez vous en procurer un à 1200 DA dans la majorité des magasins de mode et accessoires.

Les t-shirts/pulls troués

Ne jetez plus vos pulls ou tee-shirt usés ou troués, sachez qu’ils sont aujourd’hui à la pointe de la mode. S’il y a quelque temps, on cherchait des solutions pour camoufler les trous dans nos pulls, aujourd’hui, ces petits «défauts» sont plus tendance qu’autre chose. Ils ont inondé les nouvelles collections, les pulls et t-shirts troués sont la nouvelle tendance de cette saison. Les fashionistas n’ont d’ailleurs pas tardé à s’emparer de la tendance ! Irréguliers et situés justement là ou les vêtements se trouent tout seuls habituellement, on doit avoir l’impression que le petit haut est vraiment abîmé. «Je trouve cette mode ultra intéressante dans le sens ou un jeans troué, même à l’extrême, ne choque plus personne alors que la tendance des pulls destroy a du mal à prendre», confie Meriem, 24 ans.

Le côté pratique de cette tendance c’est qu’on peut les réaliser nous-mêmes, un trou par-ci, un trou par-là et le tour est joué ! Allez-vous succomber vous aussi ? «Seules les plus audacieuses porteront ce genre de t-shirt. Je doute que les femmes qui ont plus un style classique y succombent», confie Meriem. Pour le moment, les stars qui font et défont les tendances se l’arrachent. A l’image des sœurs Kardashian ou encore Rihanna. Pour adopter le look des Kardashian, il vous faudra débourser pas moins de 2000 DA.