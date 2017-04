Réagissez

Guerlain, spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, annonce le lancement de son tout dernier parfum, Mon Guerlain, à Alger.

Cette nouvelle création de la prestigieuse maison a été dévoilée récemment lors d’une soirée en présence de plusieurs importantes personnalités algériennes. En plus des représentants du distributeur Guerlain en Algérie et ceux de l’enseigne algérienne Must, chaîne de grands magasins de cosmétiques et parfumerie, plusieurs responsables de la marque parisienne ont fait le déplacement : David Marengo, directeur régional, Cyrille Jahin, expert parfum et formateur international, et Hélène Gherbi, chef de projet marketing. Voici un parfum qui fait rêver.

Ce n’est pas une marque mais une destination, affirment les spécialistes. Mon Guerlain, qui est une composante troublante de vanille Tahitensis, de lavande Carla, de jasmin Sambac et de santal Album, exprime les ressources et les richesses intérieures que possèdent toutes les femmes. Un condensé de sensualité qui ne laisse pas indifférent.

Fondée il y a plus de 180 ans, la Maison Guerlain, au travers de cinq générations de parfumeurs, a ponctué l’histoire de la parfumerie d’oeuvres olfactives majeures. A la fois enracinée dans ses origines artisanales et visionnaires, la maison continue de cultiver sa différence et de transmettre son savoir-faire unique et sa passion dans ses créations empreintes d’audace. A travers le marketing, la marque tente de se réinventer, investissant dans l’univers de la création olfactive pour convaincre le consommateur.

L’actrice, Angelina Jolie, est la muse du nouveau parfum Guerlain. A travers ce rôle sur mesure, Angelina Jolie incarnera les multiples facettes de la femme Guerlain faite de choix, de rêves et d’émotions. Les responsables de la marque affirment que «la parfumerie, c’est une forme de poésie, de romantisme. Nous avons toujours composé un parfum en pensant à une femme, et non pas au marché…»