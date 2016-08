Réagissez

Le camping au fond de la photo haut perché sur la falaise....

Il affiche complet jusqu’au 20 août 2016, selon le jeune et poli employé de cet établissement qui relève du secteur du tourisme, au visage angélique. Il nous avait accueillis au niveau du portail d’entrée. Le bureau de la réception est fermé. Un vent frais souffle en cette fin de journée.

Un petit groupe de femmes enveloppées dans leur hidjab, d’autres dissimulées sous leur nikab, sereines, déambulent le long de l’axe principal d’accès à l’intérieur.

Quelques petits enfants, bronzés, affichent leur joie. Ils profitent de leurs vacances au bord de la mer. Des hommes, assis sur des chaises, discutent calmement à proximité d’un semblant de cafétéria. Le camping Gounini a été acquis aux enchères. L’adjudicataire a mis un prix trop élevé pour se débarrasser de ses concurrents, afin de pouvoir gérer ce camping à sa guise.

Il y a des familles algériennes qui ont choisi ce site naturel paradisiaque pour passer quelques jours dans cet espace superbe, perché au sommet d’une petite falaise.

Le camping est pourvu d’une superficie «garnie» de quelques arbres, qui offrent de l’ombre et de la fraîcheur pour les vacanciers. Dans un passé récent, avant la mise en service d’une cafétéria de l’APC louée à un commerçant par le biais de la mise aux enchères, ce lieu de Gounini a fait parler de lui par les embuscades tendues par les groupes criminels qui ont fait plusieurs victimes, y compris parmi les forces de sécurité.

Des attaques ont eu lieu pendant le début des années 2000. La présence d’un détachement de la garde communale dans cette partie ouest de la localité côtière de Hadjret Ennous n’a pas dissuadé les hordes criminelles dans «leurs missions macabres».

Bref, depuis l’ouverture de cet établissement, les familles veillent jusqu’à une heure très tardive de la nuit pendant la saison estivale. Etrangement, le calme est revenu dans cet endroit.

Tant mieux pour les familles. Hadjret Ennous est l’unique commune de la wilaya de Tipasa gérée par un P/APC d’obédience RCD. La particularité du petit camping de Gounini, situé à l’ouest de la localité de Hadjret Ennous, est qu’il fonctionne selon des règles ségrégationnistes, contrairement à l’ensemble des campings de la wilaya de Tipasa que nous avons pu visiter.

En effet, les responsables du camping Gounini ont procédé à quelques aménagements à l’intérieur du camping, conformément aux règlements intérieurs. La mixité est bannie dans ce camping, ce qui n’était pas le cas durant la guerre de Libération nationale, où les femmes combattaient le colonialisme aux côtés des hommes pour libérer le pays. La plage ouest du camping Gounini est réservée strictement aux femmes, tandis que la fréquentation de la plage qui se trouve dans la partie est du camping, à proximité de la cafétéria, cet autre établissement de services loué par l’APC de Hadjret Ennous, est autorisée seulement «aux mâles».

Une salle de prière a été créée à l’intérieur du camping, afin de permettre aux fidèles de prier en groupe, et éviter aux hommes et aux femmes les déplacements jusqu’à la mosquée de Hadjret Ennous, située à une distance de 1700 m. Les activités culturelles, de surcroît les soirées artistiques, sont interdites dans ce camping.

C’est le règlement. «Nous n’avons pas de problème d’eau ici et vous voyez, c’est propre, il y a même une cuisine collective, les douches», nous déclare notre interlocuteur. Il est strictement interdit de se baigner avec son épouse, y compris avec ses filles quand on séjourne au camping Gounini. «Les plages sont-elles surveillées par les éléments de la Protection civile ?», demande-t-on à l’employé.

«Les maîtres nageurs doivent se placer très loin des femmes qui se baignent, car ils sont des hommes et leur présence sur la plage des femmes n’est pas tolérée, voyez-vous», nous répond-il. «Maintenant, si vous voulez vous baigner avec votre femme et vos filles, vous sortez de notre camping, vous choisissez d’autres plages et vous revenez après rejoindre votre tente», nous explique le jeune employé. Les célibataires, qu’ils soient hommes ou femmes, quelles que soient leurs fonctions, n’ont pas le droit de séjourner dans ce camping.

«Chaque famille doit nous remettre le carnet de famille et leur pièce d’identité lors de la réservation», nous précise l’employé. Nous nous mettons à imaginer si une femme, officier de la Sûreté nationale, ou à la Gendarmerie nationale, ou au sein de l’ANP, ou bien un professeur en médecine, ou un magistrat qui désire se rendre au camping Gounini pour se reposer, en raison de sa situation sociale, (célibataire, ndlr), n’a pas le droit de pénétrer, elle sera refoulée courtoisement, car il n’est pas permis à cette catégorie de la société algérienne de passer ses vacances dans ce camping. Pour l’homme, c’est pareil. Le pouvoir de l’argent impose ce règlement. La location d’une tente pour une période de 10 jours au sein de ce camping coûte 45 000 DA, pour le couple.

La présence d’un enfant de moins de 5 ans parmi ses parents coûte 450 DA par jour. Le camping offre le matelas uniquement, les draps sont à la charge des clients. Un jeune universitaire, rencontré à Hadjret Ennous, qui préfère garder l’anonymat, a dénoncé le décès d’une femme sur la plage de ce camping, en raison des secours tardifs. Contactés par nos soins, les services de la Protection civile de Tipasa n’ont pas confirmé cette information relative à la noyade d’une femme qui a eu lieu lors de la saison estivale 2015, dans cette plage réservée aux femmes du camping Gounini. C’est la loi du silence qui est imposée. La directrice du tourisme de la wilaya de Tipasa fréquentait souvent le camping Gounini durant les années précédentes.

Elle appréciait l’endroit. Une ambiance différente régnait dans cet espace naturel reposant qui suscite l’évasion, de surcroît qui mérite un investissement pour sa mise à niveau aux normes touristiques exigées par les familles. L’APC de Hadjret Ennous a encaissé le magot récolté à la suite de l’adjudication. Une bonne ressource pour les caisses de cette riche commune.

La politique de l’autruche demeure le point fort dans la gestion de la wilaya de Tipasa. Chaque territoire de la «Principauté» est géré selon l’humeur de ses responsables. L’aventure de chaque secteur d’activité de la wilaya de Tipasa ne cesse de surprendre, au moment où les hautes autorités du pays veulent harmoniser les règles de la gestion locale, pour affronter la crise financière.