Sacs en plastique : Pourquoi est-il si difficile de s’en débarrasser ?

Il met 450 ans pour se dégrader dans la nature. Le sac plastique est un problème écologique épineux auquel est confrontée toute la planète. Les pays les plus soucieux de leur environnement tentent de lui trouver des solutions. Il est impossible de le faire disparaître, mais le remplacer par de l’emballage de substitution est fort réalisable. Faudrait-il encore avoir la volonté d’inverser la tendance.

En Algérie, la préservation de l’environnement n’est pas une urgence, au moment où ce produit envahit nos villes et nos campagnes à une échelle effarante. La production et l’utilisation du sac plastique, bien qu’elles aient été encadrées par un texte de loi, semblent aujourd’hui échapper à tout contrôle. Le sachet noir, qui comporte des composants toxiques dans sa fabrication, aurait dû être banni de l’emballage destiné aux denrées alimentaires, mais ce n’est pas le cas.

La réglementation, entrée en vigueur en juillet 2005, stipule «l’interdiction d’emballer dans un sachet noir ou un sachet en couleur ne portant pas le logo de la conformité (un verre et une fourchette) pain, pâtisserie, viandes, produits laitiers, semoule et farine, sucre, pâtes alimentaires en vrac, fruits et légumes, épices, produits en poudre et pâteux…», et la liste est longue. Quel Algérien voit ses courses emballées dans un sac conforme de nos jours ? Aucun. Sa santé est on ne peut plus exposée, mais les pouvoirs publics temporisent.

Le ministre des Ressources en eau et de l'Environnement, Abdelkader Ouali, brandit «la menace de mesures coercitives qui seront prochainement prises pour faire face à la production et au commerce illégal de ce produit, devenu trop encombrant». Sur la nature de ces de mesures, il n’en dira pas plus. Vraisemblablement, le gouvernement tâtonne toujours quand il s’agit des questions environnementales.

Un projet de mise en circulation de sacs en papier biodégradables, en remplacement de ceux en plastique, est à l'étude au niveau du ministère de tutelle, mais rien n’est encore au point. Se débarrasser de cette image hideuse, reflétée par l’état de nos agglomérations et campagnes due à des milliers de sacs jetés anarchiquement, n’est pas encore chose acquise. En 2014, un arrêté interministériel a été promulgué pour fixer les caractéristiques techniques des sacs en plastique à bretelles.

Des commissions de wilaya ont été installées pour veiller à son application sans grand succès. Pour Karim Tedjani, blogueur et écologiste averti, il ne faut pas limiter la lutte contre la pollution à ses manifestations les plus visibles. Encore moins, l’envisager selon la seule dimension locale, régionale, ou même nationale : «La pollution, dont les sacs en plastique sont à l’origine, est avant tout un péril sanitaire, pas seulement un problème esthétique. Elle contamine l’ensemble de la chaîne alimentaire des Algériens, pollue les sols, les cours d’eau, la mer, et même l’atmosphère quand ils sont incinérés. La véritable source de ce péril réside surtout dans son principe qu’au regard de ses effets ».