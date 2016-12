Réagissez

Il faisait nuit, j’étais dans ma voiture, une Polo, avec ma femme et une vieille tante. J’ai vu devant moi un attroupement, j’ai pensé qu’un accident s’était produit, j’ai ralenti et j’ai continué à avancer.

Soudain, le sol s’est dérobé sous les roues et je suis tombé dans le vide». Trois véhicules sont déjà tombés dans la fosse avant Yacine. La Polo de ce dernier, heureusement, s’est glissée sur le flanc vers le côté droit du grand trou, les autres se trouvant à gauche. L’avant de la voiture a commencé à s’embourber dans la vase du fond.

Il y avait de l’eau qui rendait les secours difficiles. Il a peiné pour sortir de la voiture et extirper son épouse et la vieille femme évanouie. «Je suis resté dans cette ''tombe'' pendant 25 minutes. Un cinquième véhicule, une Peugeot Partner, est venu s’entasser sur les trois autres, sur la gauche. Il aurait pu nous écraser! Des citoyens sont descendus dans la fosse et nous ont secourus. La Protection civile est ensuite arrivée. Les blessés ont été évacués vers les CHU de Ben Aknoun, Beni Messous et Salim Zmirli».

On était livrés à nous mêmes

Yacine assène : «C’est nous qui avons tout fait: Chercher l’expert, affronter les assurances, trouver le médecin légiste ! On nous a lâchés ! Juste après le drame, à notre sortie de la fosse, un policier me lance : ''Tafrat fikoum !'' (Vous êtes foutus) et insiste : "C’est vous qui allez payer le camion de dépannage qui va déplacer votre véhicule ! ''» Le propriétaire du camion de dépannage demandera, dans un premier temps, vingt mille dinars, puis finira par accepter cinq mille dinars. «Je n’ai rien fait pour être délesté de cette somme !

Je suis une victime ! Et l’assurance qui refuse de me dédommager, parce que je n’ai pas d’adversaire ! J’ai une assurance dommage-collision: Que signifient ces deux mots ? Ce que j’ai subi n'est pas des dommages ? Et ce qui a bousillé mon véhicule, n’est-ce pas une collision dont je ne suis pas responsable ? Cette voiture, c’était tout ce que je possédais !» Yacine conclut sur un ton plein d’amertume : «Ce qui me fait le plus mal, c’est que personne n’est venu s’enquérir de l’état de notre santé ! Heureux qu’on ne nous a pas jetés en prison !»