«Notre santé est dans notre assiette»

Réagissez

Catherine Kousmine, médecin allemand, disait : «J'aimerais que chacun comprenne qu'il ne peut compter que sur lui-même, qu'il est responsable de sa personne, que le corps dont il dispose doit être géré comme n'importe quel autre bien.» C’est dans la dynamique de cette femme médecin visionnaire, qu’aujourd’hui il faut se baser et sensibiliser le grand public. Il faut alors adapter notre rythme selon les 5+1 piliers de la méthode Kousmine, qui reposent essentiellement sur la nutrition et le psychisme. Il faut alors manger des aliments authentiques les moins transformés possibles, tout en évitant les aliments trompeurs et falsifiés. Ces aliments authentiques sont des aliments remèdes qui devraient constituer 70% de notre alimentation. Pour les reconnaître, il suffit de se poser une question : est-ce que nos ancêtres avaient cet aliment ? La réponse est décisive.