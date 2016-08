Réagissez

Les jeunes futures mamans algériennes, sont-elles suffisamment accompagnées par les professionnels de la santé publique pour appréhender leur grossesse avec sérénité et vivre pleinement, avec confiance et en toute quiétude, l’accouchement ?

Bénéficient-elles d’un quelconque suivi à même de les aider à mieux gérer le stress et l’angoisse qui s’emparent d’elles au lendemain de la mise au monde du bébé, autrement dit le baby-blues ou encore la dépression post-partum, lorsque ces derniers sont plus sérieux ? C’est à ces questions et tant d’autres que l’association Le Souk Annaba, un collectif d’étudiants en médecine de Annaba, tentera de répondre à travers un projet intitulé «Maman, prépare-toi j’arrive !».

Ce projet, une première en Algérie, «s’inscrit dans le cadre de la promotion de la santé maternelle prônée par le Scora (Standing Committee on Reproductive Health Including). Il s’agit d’un programme de préparation physique et psychique à l’accouchement destiné aux femmes enceintes primipares (1re grossesse)», nous explique Yanis Gueche, porte-parole du Collectif. Encadré par divers spécialistes issus de différents domaines, gynécologues, sages-femmes, nutritionnistes, diabétologues, psychologues, coachs sportifs spécialisés, professeurs de yoga, kinésithérapeutes, etc., cet important événement, et c’en est un, prévu à l’école privée El-Idrissi-Annaba, devrait s’étaler sur deux semaines, du 25 juillet au 8 août 2016.

«Le programme de préparation physique et psychologique à l’accouchement comprend huit séances allant du soutien psycho-social, diététique et diabétologie, yoga, en passant par le footing et la kinésithérapie. La dernière séance est exclusivement dédiée aux futurs papas. Il est ainsi prévu de tester leurs connaissances et de les initier aux simples gestes qu’ils seront bientôt amenés à découvrir et à connaître..», explique Dr Gueche, notant au passage que le projet a pour finalité de vulgariser la préparation à l’accouchement en Algérie, sensibiliser un nombre supérieur ou égal à 20 femmes enceintes, inculquer une hygiène de vie saine pour 100% des femmes participantes.

Ainsi conçu, l’argumentaire des organisateurs de «Maman, prépare-toi j’arrive !», livre un constat des plus inquiétants : chaque jour que Dieu fait, environ 830 femmes meurent de causes évitables liées à la grossesse et à l’accouchement. 99% de tous les décès maternels surviennent dans des pays en développement. Les femmes décèdent par suite de complications survenues pendant ou après la grossesse ou l’accouchement. La plupart de ces complications apparaissent au cours de la grossesse et pourraient être évitées ou traitées. Raison pour laquelle, entre 2016 et 2030, dans le cadre du Programme de développement durable du millénaire (ODM), tous les pays parties, l’Algérie y compris, se sont engagés à œuvrer pour réduire significativement le taux mondial de mortalité maternelle pour l’amener au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes.

Et si l’Association Le Souk-Annaba a décidé de se mêler à ce combat, c’est pour une raison majeure: en finir avec certains interdits de toutes natures : «L’absence de séances de préparation à l’accouchement en Algérie et de volonté de le faire s’expliquent par des acquis sociaux et des tabous ancrés dans les esprits des parents.

Mettre à nu toute fausse conception, c’est découvrir que les tensions, l’angoisse et les douleurs peuvent être apaisées ou disparaître», soulignent les représentants à Annaba de e Souk Algérie. Ce réseau d’associations d’étudiants en médecine et de jeunes médecins -à caractère éducatif, scientifique et culturel- a pour vision de promouvoir la santé et d’inciter l’étudiant à prendre part au développement durable de sa communauté.

«Apolitique, à but non lucratif, Souk Algérie active dans un milieu jeune et estudiantin. Il est présent dans six wilayas, à savoir Alger, Oran, Annaba, Constantine, Batna et Béjaïa. Son objectif est de permettre aux étudiants de Soukouer les choses, de s’affirmer et de devenir acteurs de la société civile», insistent les initiateurs du projet inédit, dédié aux couples annabis en attente du premier bébé.

Et le Dr Gueche d’indiquer enfin que Le Souk Algérie est l’organisation nationale qui chapeaute les clubs scientifiques des facultés de médecine algériennes. Il a pour but de maintenir l’activité des clubs scientifiques au sein de la Fédération internationale des associations des étudiants en médecine (IFMSA). Regroupant des associations d’étudiants en médecine du monde entier, IFMSA est, en quelque sorte, un forum où s’échangent et se partagent idées et expériences autour des études médicales, la démographie médicale, la santé publique ou encore la solidarité internationale, ajoute-il. Bon vent aux jeunes futurs médecins du Souk Annaba et heureuses grossesse aux jeunes futures mamans !