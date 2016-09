Les hammams font recette même en été

Réagissez

Les eaux thermales de Mila sont un bienfait de la nature

La wilaya de Mila pourrait devenir un pôle à part entière pour le thermalisme, compte tenu du nombre important de sources thermales qu’elle recèle et de l’importante affluence que ces établissements connaissent, et ce, même en période estivale.

Les statistiques et études transmises par les gérants des hammams de la région à la direction du tourisme attestent, en effet, que le thermalisme n’est plus cette activité de subsistance qu’il était par le passé, mais il devient une industrie qui génère de la richesse et de l’emploi à longueur d’année. Réputées pour les vertus thérapeutiques de leurs eaux, les sources thermales de la région sont devenues une destination de choix pour des milliers de citoyens de tous les horizons.

Selon Aïssa Boulouadnine, le chargé de la gestion des affaires courantes du secteur du tourisme, les 11 sources et complexes thermaux exploités sur le territoire de la wilaya ont été visités par 338 000 touristes en 2015. Un chiffre impressionnant comparativement aux modestes statistiques d’il y a à peine quelques années, que la direction du secteur considère comme un indice positif qui réoriente déjà toute la politique du tourisme dans la région. «La confiance du touriste se consolide.

Les visiteurs des sources thermales de la région repartent avec l’idée que les vertus thérapeutiques louées des hammams ne sont pas de vains mots, mais bel et bien une réalité. Des analyses de laboratoires font état de la présence, dans les eaux thermales, d’une multitude d’oligo-éléments (calcium, magnésium, sodium, potassium, chlorures, sulfates, carbonate etc.) qui confèrent à ces eaux de grandes qualités thérapeutiques, notamment pour les maladies cardiovasculaires, respiratoires, cutanées, urinaires et orthopédiques. «Ce n’est pas la détente qui est recherchée en premier lieu par les visiteurs, mais la cure », affirme Boulouadnine.

Et c’est ce qui explique apparemment l’engouement manifesté pour ces établissements en période estivale malgré la température élevée des eaux (entre 45 et 54°C). Notre interlocuteur affirme qu’on a enregistré plus de 186 000 visiteurs durant le premier semestre de l’année en cours, dont plusieurs dizaines de milliers pendant le seul mois de juillet dernier. Cette affluence a boosté réellement l’activité. «L’un de ces établissements à Teleghma, au sud de la wilaya, a reçu plus de 88 000 visiteurs en 2015, sa recette mensuelle dépasse les 100 millions de centimes.»

Bref, le thermalisme revêt désormais une importance cruciale dans les schémas de développement du secteur touristique dans la région, des schémas qui prévoient la transformation des établissements thermaux actuels en complexes afin de donner un plus grand essor à la profession et faire de la wilaya (objectif final) un pôle de thermalisme d’envergure nationale.