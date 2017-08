Le grand splash bleu

Réagissez

Stora-Sub, la première école de plongée sous-marine...

Le baptême du feu de Stora-Sub, la première école de plongée sportive et d’activités subaquatiques, a été donné dernièrement par la remise des diplômes à six jeunes qui venaient d’achever leur formation.

C’est notre première promotion», dira Toufik-Sami Boughlita, directeur et non moins initiateur de l’école, en expliquant que les six jeunes avaient suivi un cycle de formation continu de sept jours sanctionné par un diplôme Open Water Diver, l’équivalent du P1 (premier degré) de la Fédération algérienne des sports subaquatiques.

«Les diplômes que nous proposons sont certifiés par la SDI-TDI (Scuba Diving International et Technical Diving International) et la formation dispensée se fait selon les normes de cette plateforme internationale mondialement reconnue. La SDI-TDI est une sorte de fédération internationale, dont les standards sont conformes à ceux de la Confédération mondiale de ces sports», ajoute M. Boughlita. Stora-Sub, dont le siège se trouve à Stora, se veut déjà un label de formation dans une discipline très prisée à Skikda. Elle vient aussi appuyer le travail considérable entamé il y a plus de vingt ans déjà par plusieurs associations locales qui ont eu à former des centaines de plongeurs sportifs.

Obtention de diplômes supérieurs, comme le Dive-Master

«On a entamé notre formation par le premier degré, mais nous entendons parfaire nos propositions de formation pour l’obtention de diplômes supérieurs, comme le Dive-Master, l’équivalent du P3 algérien (plongeur de troisième degré)», ajoute notre interlocuteur. En plus de l’offre technique, Stora-Sub et selon les dires de son directeur, envisage déjà d’enrichir ses offres par l’acquisition d’un bateau de plongée pour diversifier les sites et offrir à ses élèves un panel plus riche de sites répondant parfaitement aux exigences de la formation. A relever que la TDI est une norme américaine de certification spécialisée dans les plongées Tek, permettant aux initiés d’explorer les épaves et les cavités sous-marines. La norme SDI, quant-à-elle, fait dans la vulgarisation de l’importance des équipements et autres accessoires modernes de plongée (ordinateurs de plongée) tout en veillant au respect strict de l’apprentissage.