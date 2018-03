La gauche, communistes compris, vote les pouvoirs spéciaux en Algérie

Réagissez

Autre rappel historique. «1956 a été l’année des grandes fractures tant pour le parti communiste que pour le parti socialiste et l’émergence de nouveaux courants.

A droite, certains politiques étaient pour la décolonisation de l’Algérie, c’est le cas de de Gaulle, on ne l’a su qu’après.» La gauche socialiste française a éclaté sur la guerre. Michel Rocard va rompre avec la SFIO. Les pouvoirs spéciaux ont été votés par la gauche, communistes compris. «Après l’arrivée de de Gaulle, on avait oublié que c’est la gauche qui avait intensifié la guerre.»

«C’était la guerre totale. Avec les zones interdites des régions entières ont été vidées de leur population.» «L’affaire Iveton ne peut pas se comprendre si on la sépare de l’histoire générale de la gauche française», souligne Stora qui ne manque pas d’observer que la «reconstitution de l’Histoire est étonnante. Vingt ans après, on avait oublié que c’est Rocard qui était à gauche et non Mitterrand.» «La gauche traditionnelle française restait en fait attachée au principe de l’Algérie française, par tradition jacobine, celle de l’assimilation.

L’Algérie à l’époque c’était trois départements intégrés à la France. Mais dans ces départements, les musulmans n’avaient pas les droits du citoyen français. Cette gauche, socialiste principalement, ne voulait pas connaître le nationalisme algérien, ses leaders, sa démarche, son histoire singulière.

Elle ne 'voyait' pas la question coloniale. Elle va dans la société française des années 1970, effacer sa conduite dans la guerre d’indépendance algérienne, s’unifier en effaçant le vote des ‘pouvoirs spéciaux' qui a envoyé le contingent et précipité la guerre.» (Benjamin Stora et François Malye à El Watan, fin octobre 2010).