La gastronomie au cœur de l’expérience client

Le groupe AccorHotels est en pleine dynamique de croissance en Algérie.

Outre l’hébergement, sa stratégie repose sur la richesse de son offre de restauration, qui permet aux gourmets, résidant ou non à l’hôtel, de vivre une expérience culinaire unique. Cela s’inscrit dans le projet de transformation et d’accélération d’AccorHotels, visant à répondre, au-delà de l’univers du voyage, aux nouveaux besoins d’une clientèle de plus en plus exigeante.

Dans ce contexte, Novotel Constantine et l’Institut français de Constantine ont organisé le 21 mars dernier l’opération «Good France, Goût de France», une manifestation qui se veut la vitrine de la gastronomie française à travers le monde. Gaëtan Cossoul, chef pâtissier, boulanger et viennois, originaire de Mimizan, sud-ouest de la France, à côté de Bordeaux, est venu transmettre son savoir-faire et donner ses recettes. A ses yeux, il s’agit «de gastronomie, mais aussi de partage humain. La gastronomie est un partage à table : on passe un moment entre amis, un partage culinaire, mais surtout humain».

Gaëtan Cossoul a les yeux qui brillent quand il parle de sa passion. Là où la modernité a contraint les boulangers à utiliser des additifs et à raccourcir toujours plus les temps de repos de la pâte, Gaëtan Cossoul a choisi de maintenir un savoir-faire artisanal appris auparavant. Il veut prendre le temps de faire les choses bien. Il aime expliquer tout le processus de fabrication de sa pâtisserie. Malgré sa réputation, il s’adresse à son public avec beaucoup de simplicité. «J’espère avoir le temps pour me balader à Constantine et aller au marché découvrir vos produits.

L’Algérie c’est super beau ! Et en revenant en France, je vais dire qu’on est bien reçu et que je me suis senti en sécurité», confie-il à la presse. Eric Parodi, directeur délégué hôtellerie milieu de gamme et économique (Algérie), pense que ce genre d’événement donne plus de visibilité aux hôtels : «Le chiffre d’affaires annexe et restauration a une part importante dans notre chiffre d’affaires global et représente environ 35%. C’est la 4e année consécutive que Novotel Constantine s’associe à l’opération Goût de France. Il faut savoir que tous nos chefs de cuisine sont algériens.» Parmi les projets annoncés figurent l’extension de l’Ibis Alger (+104 chambres), qui va démarrer d’ici un mois, et la construction à partir de septembre de Novotel Alger, avec 255 chambres, un espace séminaires, bien-être, piscine et parking.

Il y a aussi l’ouverture d’un Mercure à Aïn Bénian, d’ici fin 2019, avec un partenaire propriétaire (hôtel managé). Il nous dira aussi «les deux hôtels Ibis et Novotel Sétif, achevés en 2016 et mis en exploitation le 6 avril 2017 sont en train de monter en puissance en termes d’activité, surtout Ibis, qui a trouvé son fond de clientèle, et Novotel, qui est plus sur un marché séminaire, banquets et conventions».