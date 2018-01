Guerre des étoiles à Alger

Réagissez

L’hôtel Holiday Inn Algiers-Cheraga Tower ouvrira ses portes le 9 janvier. Il compte 25 étages, 242 chambres et suites, 4 salles de réunions équipées des dernières technologies et une salle de banquets somptueuse, qu’il mettra à la disposition d’une clientèle d’affaires et de loisirs.

Cet établissement 4 étoiles, offrant une vue époustouflante sur le parc Dounia et la Méditerranée, saura également se démarquer par son restaurant panoramique au 25e étage. En plus de la vue à 180° qu’offre le restaurant «Le 101», le chef, Rachid Abrous, à la personnalité détonante et audacieuse, saura sublimer les assiettes, titiller les papilles et créer la surprise.

Cet hôtel va combler le déficit en nombre de lits dans la capitale et constituer une bonne adresse pour les séminaristes et le tourisme de loisirs. Lors d’une récente visite, nous avons constaté que le personnel est très motivé, sourire aux lèvres et veut faire briller cette nouvelle étoile.

Le Holiday Inn s’installe en Algérie, à travers un partenariat de management, signé en 2012, entre le groupe IHG, l’un des leaders mondiaux de l’hôtellerie, et le Modern Towers, l’une des filiales du groupe Ramdane, dont le fondateur n’est autre que l’ex-président du FCE, Omar Ramdane.

L’Holiday Inn Algiers-Cheraga Tower proposera aux voyageurs d’affaires locaux et internationaux une offre milieu de gamme aux standards internationaux, qui était jusque-là inexistante. Holiday Inn offrira ce que ses clients considèrent comme l’essentiel, à savoir des lits extrêmement confortables, des douches impeccables et un service irréprochable, ceci dans un cadre contemporain. Kamel Benelkadi