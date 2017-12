Festival de ski sur sable à Ouargla : Oublier la neige et glisser au pays des dunes

Réagissez

Jeunes adeptes du ski sur sable à Ouargla.

Ils sont amateurs de cimes dunaires et de glisse sur sable qu’ils pratiquent toute l’année sur les dunes géantes d’Ain Beida et ils organisent la 2nde édition du festival de ski sur sable qui regroupe une centaine de pratiquants des wilayas voisines.

Après une première édition plutôt locale, l’équipe de ski sur sable de Ouargla a décidé d’élargir la compétition en invitant d’autres escaladeurs à descendre leur dune fétiche et gouter au plaisir partagé de deux belles journées ensoleillées. Il faut dix bonnes minutes pour y monter et dominer la palmeraie et le Chott alentours. Ali Mokaddem, président du club hôte, a déclaré que l’objectif de cet événement est à la fois sportif, touristique et culturel Ainsi, le club a pu regrouper 90 skieurs et skieuses dont une quarantaine venus de Ghardaïa, Biskra, Touggourt en plus de ceux de Ouargla qui se sont joints aux dizaines de jeunes adeptes de ce sport pour une compétition qui se poursuit jusqu’à dimanche soir. Pour la gente féminine, six skieuses de Temacine ont fait le déplacement et prendront part à la seconde et dernière journée de compétition.

Professionnaliser la pratique

« On ne veut plus se contenter d’escalader les dunes géantes d’Ain Beida ou de les descendre en trombe sous les rires complices d’une assistance hilare », déclare Nouani Mustapha, directeur de la bibliothèque municipale d’Ain Beida et activiste associatif présent à l’événement. En effet, le club sportif de ski sur sable de cette commune voisine de Ouargla veut professionnaliser cette discipline et convaincre le public de se joindre à ce mouvement pour rassembler le maximum de jeunes autour d’une discipline réglementée tout en tirant profit de leurs qualités d’escaladeurs de dunes nés sous un palmier. La zone d’Ain Beida est connue pour son Chott, une sebkha dont la l’immense zone humide saline est peuplée d’oiseaux migrateurs et qui est dotée de surcroit d’un paysage imprenable sur une kyrielle de palmiers entourés de magnifiques dunes la palmeraie. « Nous espérons constituer le noyau d’une discipline sportive qui fera des émules aux alentours, constituer une ligue de ski sur sable et perpétuer cet événement qui a commencé avec quatre wilayas en y invitant plus d’amateurs et de professionnels » dit Mokaddem qui ne se fait pas d’illusion par rapport à Bechar, siège de la fédération nationale de ski sur sable capitalisant une expérience appréciable en matière de tournois dédiés et qui attire les professionnels et autres curieux envoutés par l’oasis de Taghit, mais il espère toutefois que « Ain Beida ait sa place au soleil ».

Carte postale

C’est d’ailleurs le cas depuis hier avec une carte postale époustouflante de soleil doré lézardant des dunes au sable fine quasiment squattées par des skieurs de tous âges venus se retrouver en plein air. Les skieurs dont une dizaine de filles sont pris en charge par la direction de la jeunesse et des sports de Ouargla dans son hotel particulier du stade municipal de La Silice ou le gite et le couvert sont assurés explique Smail Babkeur, son directeur qui revele que la DJS de Ouargla a doté le club d’Ain Beida d’un lot de vingt Skis en guise d’encouragement à cette pratique qui gagne en popularité au sein des jeunes. Un loisir et un sport qui allie souplesse et légèreté et qui attire un public féru de nouveauté à en croire les dizaines de familles qui se sont déplacées à Ain Beida. L’équipe de Biskra donne un sens plus large à cette pratique qu’elle utilise pour extraire les enfants du circuit des mauvaises fréquentations et de la violence. Dans une étude menée l’année dernière avec des spécialistes de l’Office des établissement de jeunesse de Biskra, l’association culturelle El Assala a pu constater que plus de la moitié des enfants sondés s’adonnaient au tabagisme et à la consommation de stupéfiants à un âge précoce d’où l’introduction de la pratique physique dans son programme la prévention de la violence et de la drogue au sein des jeunes. Doté d’un endroit unique d’escalade dunaire, six skieurs s’entrainent régulièrement à cette discipline dans les Ziban et participent à cette compétition qui verra ce dimanche la remise des trophées aux équipes gagnantes. Il est à souligner enfin, qu’en marge de l’escalade des dunes, une course de VTT a été organisée en dessous des dunes par une cinquantaine de jeunes cyclistes.